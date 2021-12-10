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Evde bakım maaşı 2022 | 2022 engelli evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım parası 2022 zammı ne kadar?
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TIMETURK / GENEL / 2022 evde bakım maaşı | 2022 evde bakım engelli aylığı ne kadar olacak?

2022 evde bakım maaşı | 2022 evde bakım engelli aylığı ne kadar olacak?

2022 evde bakım maaşı | 2022 evde bakım engelli aylığı ne kadar olacak? sorusu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Asgari ücrete yüzde 30-35 oranında zam yapılacağının konuşulduğu şu günlerde evde bakım aylığı alan binlerce kişi de bu aylıklara ne kadar zam geleceğini merak ediyor. 2021 yılında evde bakım aylığı 1.798 liraya çıkartılmıştı. 2022 yılında da evde bakım maaşına iyi bir zam gelmesi bekleniyor.

2 Saat Önce
2021-12-10 12:16:44
2022 evde bakım maaşı | 2022 evde bakım engelli aylığı ne kadar olacak?

2022 evde bakım maaşı | 2022 evde bakım engelli aylığı ne kadar olacak? sorusu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Asgari ücrete yüzde 30-35 oranında zam yapılacağının konuşulduğu şu günlerde evde bakım aylığı alan binlerce kişi de bu aylıklara ne kadar zam geleceğini merak ediyor. 2021 yılında evde bakım aylığı 1.798 liraya çıkartılmıştı. 2022 yılında da evde bakım maaşına iyi bir zam gelmesi bekleniyor.

Maddi durumu yetersiz olan engelli ailelerine engellilerin bakımı için ödenen evde bakım aylığı 2022 yılında güncellenecek. 2021'in sonlarına doğru gelindikçe milyonlarca kişi maaşlarına ne kadar zam yapılacağının hesabını yapmaya başladı. Evde bakım aylığı alanlarda artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle aylıklara iyi bir artış yapılmasını bekliyor. Peki 2022 evde bakım engelli aylığı ne kadar olacak? 2022 egelli evde bakım maaşı artacak mı?

2022 evde bakım engelli aylığı ne kadar olacak?

2021 yılında evde bakım aylıklarına zam gelmişti. Bu zamla birlikte evde bakım aylığı 1797.97 TL'ye yükselmişti.2022'de de engelli evde bakım aylığına za yapılması bekleniyor. Ancak zam oranı henüz netleşmiş değil. Önümüzdeki haftalarda engelli evde bakım maaşı netlik kazanacak.

Evde bakım aylığı nedir?

Bakım hizmetleri ile ilgili tüm işlemler Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.

Ailesi ekonomik yoksunluk içinde bulunan bakıma muhtaç engellilere evlerinde veya kurumda bakım hizmeti verilmektedir. Kurumlarda verilen bakım hizmetlerinin iki asgari ücrete kadar olan kısmı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından ödenmektedir.

Yine aynı şartlarda bakımı aile bireyi ya da yakını tarafından karşılanan engelli için, bakımı yapan kişiye bir asgari ücrete kadar ödeme yapılmaktadır. Bakım hizmeti ve bakım ücretinden faydalanmak için İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurmak gerekmektedir.

Evde bakım aylığı nasıl alınır?

Engellilere bakım hizmeti sunumunda, engellinin biyolojik, fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları dikkate alınarak, öncelikle yaşadığı sosyal ve fiziksel çevreden ayrılmaksızın, evde hizmet verilmesi esas alınmaktadır.

Engelli kişinin evde bakımının sağlanması iki yolla olabilmektedir: Birincisi, engelli bireyin aile üyeleri ya da akrabaları tarafından 24 saat süreyle bakılmasıdır. İkinci yol ise özel bakım merkezlerine bağlı çalışan sertifikalı bakıcı personel tarafından evde bakım hizmetinin verilmesidir. Bu bakım hizmetleri karşılığında;

Yatılı bakım merkezlerinden, günde 24 saat süreyle bakım hizmeti alan bakıma muhtaç engelliler için iki aylık net asgari ücret tutarında,
Gündüzlü bakım merkezlerinden, günde 8 saat süreyle tam gün hizmet alan bakıma muhtaç engelliler için bir aylık net asgari ücret tutarında,
Akrabaları tarafından günde 24 saat süreyle bakılan bakıma muhtaç engelliler için bir aylık net asgari ücret tutarında ödeme yapılmaktadır.
Bakım hizmeti ve bakım ücretinden faydalanmak için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun her ilde bulunan İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri'ne başvuru yapılması gerekmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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