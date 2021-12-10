2022 yaşlılık aylığı ne kadar oldu? 2022 yaşlılık aylığı (65 yaş) kaç lira? 65 yaş aylığı ne kadar? Milyonlarca kişi yeni yıla sayılı günler kala maaşlarına ne kadar zam geleceğinin hesabını yapıyor. Yaşlılık aylığı alanlar da maaşlarında 2022 yılında nasıl bir artış olacağını merak ediyor. 2022 asgari ücret zam oranının belli olmasının ardından yaşlılık aylığı maaşlarında yapılacak zam oranının da belli olması bekleniyor.

2022 yaşlılık aylığı ne kadar oldu? 2022 yaşlılık aylığı (65 yaş) kaç lira? 65 yaş aylığı ne kadar? Milyonlarca kişi yeni yıla sayılı günler kala maaşlarına ne kadar zam geleceğinin hesabını yapıyor. Yaşlılık aylığı alanlar da maaşlarında 2022 yılında nasıl bir artış olacağını merak ediyor. 2022 asgari ücret zam oranının belli olmasının ardından yaşlılık aylığı maaşlarında yapılacak zam oranının da belli olması bekleniyor.

2022 yılında milyonlarca kişinin alcağı maaşlarda artış yaşanacak. Artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle geçim sıkıntısı çeken milyonlarca kişi maaşlarında iyi bir artış bekliyor. Asgari ücretliler de 2022 yılında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Aylıklarında artış bekleyen bir diğer kesim de yaşlılar. Yaşlılık maaşı (65 yaş aylığı) alan yüz binlerce kişi 2022 yaşlılık aylığı ne kadar oldu? 2022 yaşlılık aylığı (65 yaş) kaç lira? 65 yaş aylığı ne kadar? sorularına yanıt arıyor. İşte yaşlılık aylığı zammına dair detaylar...

2022 yaşlılık aylığı ne kadar oldu?

Her yıl olduğu gibi 2022'de de yaşlılık aylıklarına zam yapılacak. Geçen sene 1 lira 50 kuruş olan yaşlılık aylığı 864 lira 89 kuruşa yükselmişti. 2022 yılında da aşlılık aylığına enflasyon ve hayat pahalılığı göz önünde bulundurularak iyi bir zam yapılması bekleniyor. Ancak 2022 yaşlılık aylığı henüz belli değil. Önümüzdeki günlerde yaşlılık aylığı (65 yaş aylığı) zammı belli olacak.

2022 yaşlılık aylığı (65 yaş) kaç lira?

Önümüzdeki günlerde yaşlılık aylığının ne kadar olacağının netleşmesi bekleniyor. Öncelikle asgari ücret zam oranının belli olması bekleniyor.

Yaşlılık aylığı nedir?

2022 sayılı kanun kapsamında devlet tarafından hiç bir sosyal güvencesi ve geliri olmayan, ekonomik durumu yetersiz olan ve 65 yaşını doldurmuş tüm Türk vatandaşlara bağlanan maddi desteğe yaşlılık aylığı veya 65 yaş aylığı denilmektedir.

Yaşlılık aylığına başvuru şartları neler?

Yaşlılık aylığına başvurabilmek için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti olma şartı aranmakta, daha sonra ise başvuruda bulunan kişinin SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı (4A,4B,4C) gibi hiçbir güvencesi bulunmaması gerekiyor. Aranan bir diğer şart ise aylık gelirin muhtaçlık sınırının altında olmasıdır.

Yaşlılık aylığı için nereye başvurulur?

Sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için çalıştığı işinden ayrılması ve yazılı istekte bulunması gerekmektedir.

Hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar kişilerin, bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezi hizmet akdine tabi olarak en son çalıştığınız işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüdür.

Ayrıca e-devlet üzerinden de yaşlılık aylığına başvuruda bulunulabilinir.

Yaşlılık aylığı kimlere verilir?

Ülkemizde 65 yaş aylığından faydalanan birçok vatandaş olmasının yanında 65 yaş aylığına başvuruda bulunacak vatandaşlarda var. Yaşlılık aylığına başvuruda bulunacak vatandaşların ilgili kanunlarca belirlenmiş bazı şartları taşıması gerekiyor. 65 yaş aylığı için gerekli şartlar şu şekildedir;

Başvuruda bulunacak kişinin 65 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

Hiçbir şekilde sosyal güvencesi olmaması gerekmektedir.

Herhangi bir yerden nafaka almaması gerekmektedir.

Hiçbir geliri olmamasıyla birlikte Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre de harçlık almıyor olması gerekmektedir.

Yaşadığı hanede ortalama gelirin o yılki asgari ücretin net tutarının 3'te 1'inden fazla olmaması gerekmektedir.

Tüm bu yukarıdaki şartları taşıyan vatandaşlar ilgili kurumlara başvuruda bulunarak 65 yaş aylığı almaya hak kazanırlar. Fakat maddelerden bir yada birkaçını taşımayan vatandaşların başvuruları reddedilmektedir.

Yaşlılık aylığı hangi bankalardan ödenir?

1.Akbank T.A.Ş.

2.Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

3.Alternatifbank A.Ş.

4.Anadolubank A.Ş.

5.Burgan Bank A.Ş.

6.Denizbank A.Ş.

7.Fibabanka A.Ş.

8.QNB Finansbank A.Ş.

9.HSBC Bank A.Ş.

10.ICBC Turkey Bank A.Ş.

11.ING Bank A.Ş.

12.Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

13.Odea Bank A.Ş.

14.Şekerbank T.A.Ş.

15.T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

16.Turkish Bank A.Ş.

17.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

18.Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

19.Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

20.Türkiye Halk Bankası A.Ş.

21.Türkiye İş Bankası A.Ş.

22.Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

23.Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

24.Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

25.Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

26.Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.