2022 65 yaş aylığı | 2022'de 65 yaş aylığı ne kadar olacak? 65 yaş maaşı zammı ne kadar? Milyonlarca kişi yeni yılda maaşlarına ve aylıklarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. 65 yaş aylığı alan binlerce kişi de ceplerine girecek paranın 2022 yılında kaç TL olacağını merak ediyor. Her sene asgari ücrete gelen zamla birlikte 65 yaş aylığına da zam geliyor. 2022 65 yaş maaşı henüz belli olmadı. 65 yaş maaşının 2022'de ne kadar olacağının belli olması için öncelikle asgari ücretin belli olması gerekiyor.

Milyonlarca çalışan 2021'in sonlarına doğrı maaşlarına ne kadar artış olacağının hesabını yapıyor. Emekliler, memurlar, asgari ücretliler ve 65 yaş aylığı alanlar 2022'de ceplerine girecek zamlı maaşı merak ediyor. Ülkemizde binlerce kişi 65 yaş aylığı alıyor. Peki 2022'de 65 yaş aylığı ne kadar olacak? 65 yaş maaşı zammı ne kadar? İşte 2022 yılı 65 yaş aylığına ilişkin detaylar...

2022'de 65 yaş aylığı ne kadar olacak?

2022'de 65 yaş aylığının ne kadar, kaç lira olacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Geçen sene 65 yaş aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya yükseltilmişti. 2022 yılında da artan enflasyon oranları göz önünde bulundurularak 65 yaş aylığına iyi bir zam yapılması bekleniyor. Ancak henüz 2022 yılı 65 yaş aylığı netleşmedi. Öncelikle asgari ücret zam oranının belli olması beklenecek. Ardından 65 yaş aylıklarında yapılacak artış açıklanacak.

65 yaş maaşı zammı ne kadar?

2022 yılında 65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı) zammının ne kadar olacağı henüz belli değil. Önüzdeki haftalarda 65 yaş aylığına ne kadar zam yapılcağı belli olacak.

65 yaş aylığı nasıl alınır?

Yaşlılıkta birlikte çalışma gücü azalmaktadır. Çalışma gücünün azalmasına bağlı olarak da gelir elde ederek yaşamı sürdürmek zorlaşmaktadır. Bu nedenle sosyal güvenlik uygulamasında 'Yaşlılık' bir risk olarak kabul edilmekte ve gerekli şartların yerine getirilmesi halinde emeklilik aylığı bağlanmaktadır.

Kayıt dışı çalışanların ise yaşlanmaları halinde emekli olmaları mümkün bulunmamaktadır. Hele ki belli bir birikimlerinin de bulunmaması durumunda yaşamlarını idame ettirmeleri tamamen güçleşmektedir. Bu durumdaki vatandaşların yaşlanmaları halinde düşecekleri zor durumu hali göz önünde bulundurularak herhangi bir karşılık beklenmeden belirli şartlarda aylık bağlanmaktadır. Bu aylığa halk arasında 65 aylığı denmektedir.

2021 yılında asgari ücrete yapılan zammın ardından 3 ayda bir ödenen yaşlılık aylığı ve engelli aylığı miktarında artış oldu. Geçen yıl 711 lira 50 kuruş olan yaşlılık aylığı bu sene 864 lira 89 kuruşa yükseldi.

65 yaş aylığı ne zaman yatar?

65 yaş aylıkları PTT'lerden alınabiliyor. 65 yaş aylığı için kuyruk oluşmaması adına doğum tatihinin son rakamına göre değişik günlerde ödeme yapılıyor.

Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü.

Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü.

65 yaş aylığı kimlere verilmektedir?

65 aylığı; 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe Vakıf Mükevelli Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece verilmektedir.

65 yaşın bitiminin tespitinde, ilgililerin nüfus kütük kayıtlarındaki doğum tarihleri esas alınmaktadır. Doğum tarihlerinde yapılacak düzeltmeler ile 65 yaş kanunun yayımlandığı (1976) tarihten geriye doğru bir yıl içinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmamaktadır.

65 yaş aylığı için müracaat ve istenen belgeler neler?

65 aylığı için başvuruda bulunacak olan yaşlının İkametgâhının bağlı bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı T.C kimlik numarasının bulunduğu kimlik belgesi ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

İstenilen Belgeler;

1) Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır.)

2) Muhtaçlık belgesi, (ikametgâh ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.) ile

3) Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı gerekmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.