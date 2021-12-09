Ev yapımı parfüm nasıl hazırlanır?

Piyasada satılan parfümler kimyasal madde içeriyor. Bu yüzden onları kullanmaktan uzak duruyorsanız size doğal içerikli parfüm nasıl hazırlanır onu anlatacağız...



Parfümler temiz ve güzel kokmamızı sağlıyorlar. Piyasada çeşit çeşit içerikte birçok parfüm satılıyor. Fakat parfümler kimyasal ürün içerdikleri için onlardan uzak durmak istiyor, yerine başka bir şey de koyamıyorsanız sizlere doğal içerikli sıvı, katı ve sprey parfüm tarifi vereceğiz...

Katı parfüm nasıl hazırlanır?

Katı parfüm hazırlamak için bir çorba kaşığı dolusu rendelenmiş balmumu, bir çorba kaşığı zeytinyağı, tatlı badem yağı, jojoba yağı veya susam yağı gibi herhangi bir taşıyıcı yağ, otuz damlayı geçmeyecek şekilde bir veya birkaç esans yağa ihtiyacınız olacak.

Katı parfümü hazırlamak için balmumunu, seçtiğiniz herhangi bir taşıyıcı yağ ile birlikte ocakta benmari usulü eritin. Daha sonra ocaktan aldıktan sonra istediğiniz esans yağ veya yağları içerisine ilave edip güzel bir şekilde karıştırın. Ağzı kapatılabilen bir kaba aktarın ve soğuyup katılaşmasını bekleyin. Bu şekilde kullanıma hazır olacaktır.

Vücut spreyi nasıl hazırlanır?

Vücut spreyi hazırlamak için 100 ml suyun içerisine otuz damlayı geçmeyecek şekilde bir ya da birkaç esans yağ ilave ederseniz parfümünüz hazır olacaktır. Her kullanımdan önce güzel bir şekilde çalkalayıp spreyinizi öyle kullanın. Bu spreyin, giysilerinize bulaşmamasına dikkat edin. Çıplak teninize spreyi sıkın ve on beş dakika vücudun parfümü emmesini bekleyip daha sonra kıyafetlerinizi giyin.

Sıvı parfüm nasıl hazırlanır?

Sıvı parfüm hazırlamak için 100 ml ölçüsünde herhangi bir taşıyıcı yağın içerisine otuz damlayı geçmeyecek şekilde bir ya da birkaç esans yağ ilave edilerek yapılır. Oldukça yoğun bir kıvamı olur, kokusu epeyce kalıcıdır. Bu parfümün giysilerinize bulaşmamasına dikkat etmeniz gerekir. Bu yüzden kıyafetlerinizi giymeden önce vücudunuza parfümü sıkıp, cildinizin yağı güzel bir şekilde emmesi için nazikçe bir masaj yapıp, on beş dakika sonra kıyafetlerinizi giyin. Böyle bir vaktiniz yoksa parfümü sadece kulak arkalarına, ensenize, bilek ve dirsek içlerinize az miktarda sürebilirsiniz. Bu şekilde kıyafetlerinize bulaşmasının önüne geçebilir, güvenle kullanıp mis gibi kokabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.