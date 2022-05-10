Ev fiyatları Mayıs ayında artar mı, düşer mi? Ev fiyatları yükseldi mi? Ev fiyatları artacak mı? Faiz düşünce konut fiyatları yükselir mi?

Ev fiyatları yükseldi mi? Ev fiyatları artacak mı? Ev fiyatları Mayıs ayında artar mı, düşer mi? Faiz düşünce konut fiyatları yükselir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı 0,89 ve 0,99 faizli konut kredilerinin detayları belli oldu. Ev almak isteyenler açıklanan düşük faizli konut kredisi fırsatından yararlanmak için kolları sıvadı. Faizlerin düşmesini fırsat bilen ev sahipleri ev fiyatlarında artışa gitti. Düşük faiz kararının ardından bazı ev fiyatlarında yüzde 25'e kadar fiyat artışları yapıldığı görüldü. Peki ev fiyatları mayıs ayında artar mı yoksa düşer mi?

Ev fiyatları yükseldi mi? Ev fiyatları artacak mı? Ev fiyatları Mayıs ayında artar mı, düşer mi? Faiz düşünce konut fiyatları yükselir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı 0,89 ve 0,99 faizli konut kredilerinin detayları belli oldu. Ev almak isteyenler açıklanan düşük faizli konut kredisi fırsatından yararlanmak için kolları sıvadı. Faizlerin düşmesini fırsat bilen ev sahipleri ev fiyatlarında artışa gitti. Düşük faiz kararının ardından bazı ev fiyatlarında yüzde 25'e kadar fiyat artışları yapıldığı görüldü. Peki ev fiyatları mayıs ayında artar mı yoksa düşer mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında ev almak isteyenlere düşük faizli konut kredisi verileceğini de duyurdu.Erdoğan'ın açıklamasının ardından sadece saatler içinde bazı satılık ev fiyatlarının arttığı görüldü. Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı destekler kapsamında, "İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacak.

Ev fiyatları yükseldi mi?

Düşük faizli konut kredisinin detayları daha netleşmemişken internette ilanı olan bazı satılık evlerin fiyatlarında artış gözlendi. Fırsatçılar faiz indiriminin duyar duymaz sattıkları evlerin fiyatlarını artırdı. Emlakçılar fahiş fiyatlar nedeniyle piyasada durgunluk yaşandığını ifade ediyor. Konutta arz sıkıntısının çözülmesi fiyatların dengelenmesine neden olacaktır.

Ev fiyatları artacak mı?

Ev almak isteyenler ev fiyatları artacak mı yoksa düşecek mi sorusuna yanıt arıyor. Ev fiyatları artan maliyetler ve enflasyon nedeniyle son bir kaç senede adeta uçuşa geçti. 1 sene önce 500 bin TL olan bir konutun değeri 1 yılda en az ikye katlandı. Konut almak için düşük kredi imkanından faydalanmak isteyenler ev fiyatarının artıp artmayacağını merak ediyor. Erdoğan'ın 'düşük faizli konut kredisi' uygulamasını duyurmasının ardından, bazı ev fiyatlarında anında fiyat artışı yapıldığı görüldü. Şamil Tayyar “Kararın mürekkebi kurumadan, üzerine güneş doğmadan konut fiyatları artmaya başladı. Hangi ara bu kadar vicdansız olduk?” dedi.

Ev fiyatları Mayıs ayında artar mı, düşer mi?

“İkinci El Konut Piyasası Raporu”na göre, 2022 yılı 1. çeyrek sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut fiyatlarında yıllık yüzde 127 artış yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden sonra bazı ilan sitelerinde ev fiyatlarında artışlar meydana geldi. Söz konusu sitelerin bazı konut ilanlarında saniyeler içerisinde yüz binlerce liralık artış yaşandı. Mayıs ayında piyasanın nasıl bir yön izleyeceği konusunda tahminde bulunmak oldukça güç.

Konut almayı düşünenlere 0,89 ve 0,99 faizli kredi imkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı destekler kapsamında, "İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacak. Böylece, ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimleri artırılmış olacak.

İkinci paket olan ve döviz, altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak.