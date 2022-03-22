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Et ve Süt Kurumu (ESK) zamlı et fiyatları 2022 | Kırmızı ete, kıymaya, tavuğa ne kadar zam geldi?
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Et ve Süt Kurumu (ESK) zamlı et fiyatları 2022 | Kırmızı ete, kıymaya, tavuğa ne kadar zam geldi?

Et ve Süt Kurumu (ESK) zamlı et fiyatları 2022 | Kırmızı ete, kıymaya, tavuğa ne kadar zam geldi? Ramazan ayına günler kala Et ve Süt Kurumu et ürünlerine zam yaptığını duyurdu. ESK'nin yeni fiyat listesi sitesinden yayınlandı. Yüzde 48 oranında yapılan zam vatandaşı şaşırttı. Enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele eden vatandaşlar ESK'dan gelen son zam karşısında adeta şok oldu.

22 Dakika Önce
2022-03-22 10:01:16
Et ve Süt Kurumu (ESK) zamlı et fiyatları 2022 | Kırmızı ete, kıymaya, tavuğa ne kadar zam geldi?

Et ve Süt Kurumu (ESK) zamlı et fiyatları 2022 | Kırmızı ete, kıymaya ne kadar zam geldi? Ramazan ayına günler kala Et ve Süt Kurumu et ürünlerine zam yaptığını duyurdu. ESK'nin yeni fiyat listesi sitesinden yayınlandı. Yüzde 48 oranında yapılan zam vatandaşı şaşırttı. Enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele eden vatandaşlar ESK'dan gelen son zam karşısında adeta şok oldu.

Et ve Süt Kurumu mağazalarında geçerli olmak üzere kırmızı et ve beyaz ete zam geldiği duyuruldu. Ramazan arefesinde gelen zam vatandaşları üzdü.

Kırmızı ete, kıymaya, tavuğa ne kadar zam geldi?

Yüzde 48 olarak yapılan zam ile kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, kuşbaşı etin kilosu 62,5 liradan 92 liraya çıktı. Gövde tavuğun fiyatı ise 23,25 liradan 26,5 liraya yükseldi.

Et ve Süt Kurumu (ESK) zamlı et fiyatları 2022

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Ete zam mı geldi? Kırmızı et, kıyma kilosu ne kadar oldu? Ete ne kadar zam geldi? Et fiyatları arttı mı?
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