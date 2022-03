Et ve Süt Kurumu (ESK) zamlı et fiyatları 2022 | Kırmızı ete, kıymaya, tavuğa ne kadar zam geldi?

Ramazan ayına günler kala Et ve Süt Kurumu et ürünlerine zam yaptığını duyurdu. ESK'nin yeni fiyat listesi sitesinden yayınlandı. Yüzde 48 oranında yapılan zam vatandaşı şaşırttı. Enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele eden vatandaşlar ESK'dan gelen son zam karşısında adeta şok oldu.