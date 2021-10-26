Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ağa Dayı kimdir? EDHO'da oynayan Ağa Dayı kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi uzun süren sezon finali arasına son veriyor. Dizi 7. sezonuna 200. bölüm ile başlıyor. EDHO'nun yeni sezonuna yeni karakterler de katıldı. Dizide Ağa Dayı rolünü oynayan oyuncunun kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı. İşte Ağa Dayı rolünü oynayan oyuncunun gerçek adı ve soyadı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ağa Dayı kimdir? EDHO'da oynayan Ağa Dayı kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi uzun süren sezon finali arasına son veriyor. Dizi 7. sezonuna 200. bölüm ile başlıyor. EDHO'nun yeni sezonuna yeni karakterler de katıldı. Dizide Ağa Dayı rolünü oynayan oyuncunun kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı. İşte Ağa Dayı rolünü oynayan oyuncunun gerçek adı ve soyadı...

7 sezon ilk bölümleri ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak. Dizinin yeni sezonuna birbirinden usta isimler de katıldı. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi yeni sezonuna yeni oyuncularla devam ediyor. EDHO hayranları dizinin yeni bölümlerinde Ağa Dayı rolünü canlandıran oyuncunun kim olduğunu merak edip araştırıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ağa Dayı kimdir?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine birbirinden usta isimler katıldı. Bunlardan biri de usta oyuncu Uğur Yücel. Usta oyuncu EDHO'da urfalı Ağa Dayı rolünü canlandıracak. Urfa'nın köklü ailelerinden olan Ağa Dayı çok güçlü ve önemli biri. Uğur Yücel Ağa Dayı rolü ile EDHO'ya yeni bir soluk getirecek.

Uğur Yücel Kimdir?

Uğur Yücel 26 Mayıs 1957 yılında dünyaya geldi. Usta oyuncu bir çok dizi ve filmde oynamıştır.

Uğur Yücel oyunculuğun yanında senaristlik ve yönetmenlik de yapmaktadır.

İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro bölümünü bitirdi ve bir çok tiyato, dizi ve filmde oynadı.

Uğur Yücel'in rol aldığı film ve diziler:

Kırmızı Oda (Vahit Bey, TV Dizisi 2021)

Fatma (Yazar, TV Dizisi 2021)

Yüzleşme (Fikret, TV Dizisi 2019)

Cinayet Süsü (Başkomiser Emin, Sinema Filmi 2019)

Nefes Nefese (Ayaz Kıran / Atmaca, TV Dizisi 2018)

Muhteşem İkili (Sadri Hoca, TV Dizisi 2018)

İçerde (Kudret Sönmez, TV Dizisi 2016)

Familya (Yaşar Beyoğlu, TV Dizisi 2016)

Yaktın Beni (Macit, Sinema Filmi 2015)

Kötü Kedi Şerafettin (Şerafettin sesi, Sinema Filmi 2015)

Aramızda Kalsın (Bahattin, TV Dizisi 2013-2014)

Yahşi Çin (Sinema Filmi 2013)

Benim Dünyam (Mahir Hoca, Sinema Filmi 2013)

Aşk ve Ceza (Konuk Oyuncu, TV Dizisi 2011)

Ejder Kapanı (Çerkez Abbas, Sinema Filmi 2009)

Aşka Ruhunu Kat (Knochenbrecher, Sinema Filmi 2009)

New York, I Love You (Painter, Sinema Filmi 2008)

Canım Ailem (Samim Altın, Sinema Filmi 2008-2009)

Hayatımın Kadınısın (Tophaneli Tayfur, Sinema Filmi 2006)

Balalayka (Necati, Sinema Filmi 2000)

Hırsız Polis (Aksak-Arsen, TV Dizisi 2005-2006)

Alacakaranlık (Tahir Kemal Bozoğlu, TV Dizisi 2003)

Karanlıkta Koşanlar (Başkomiser Nevzat, TV Dizisi 2001)

Eşkıya (Cumali, Sinema Filmi 1996)

Aziz Ahmet (Selami, TV Dizisi 1994)

Süper Baba (Kendisi, TV Dizisi 1993)

Arabesk (Ekrem, Sinema Filmi 1988)

Selamsız Bandosu (Musa, Sinema Filmi 1987)

Muhsin Bey (Ali Nazik, Sinema Filmi 1987)

Muhsin Bey (Plakçıda Müzik hocası Seslendirmesi, Sinema Filmi 1987)

Teyzem (Basri, Sinema Filmi 1986)

Milyarder (Halis Dombili, Sinema Filmi 1986)

Aşık Oldum (Ercan, Sinema Filmi 1985)

Parkta Bir Sonbahar Günüydü (Ergin, TV Dizisi 1984)

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