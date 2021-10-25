EDHO'da oynayan Deniz kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Deniz kim? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Deniz'in gerçek adı nedir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi uzun süren sezon finalini ardından izleyicisiyle buluşuyor. Dizi yaklaşık 3 ay aradan sonra yeni bölümleri ile yine her salı akşamının vazgeçilmezi olmaya hazırlanıyor. 7. sezon bölümleri başlayan diziye katılan yeni isimler de oyunculuk performansları ile izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Dizide Deniz karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu araştırılmaya başlandı. İşte EDHO'da Deniz karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı...

EDHO'da oynayan Deniz kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Deniz kim? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Deniz'in gerçek adı nedir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi uzun süren sezon finalini ardından izleyicisiyle buluşuyor. Dizi yaklaşık 3 ay aradan sonra yeni bölümleri ile yine her salı akşamının vazgeçilmezi olmaya hazırlanıyor. 7. sezon bölümleri başlayan diziye katılan yeni isimler de oyunculuk performansları ile izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Dizide Deniz karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu araştırılmaya başlandı. İşte EDHO'da Deniz karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 15 Haziran'da sezon finali yaparak ekranlara veda etmişti. Dizi uzun süren aranın ardından yeniden izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin kadrousna katılan yeni isimler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Emine'yle Tipi'nin yeğeni Deniz'i canlandıran oyuncunun kim olduğu da internette araştırılmaya başlandı. Peki EDHO'da oynayan Deniz kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Deniz'in gerçek adı nedir?

EDHO'da oynayan Deniz kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 7. sezonuna yeni oyuncuları kadrosuna katarak devam ediyor. EDHO'da Burcu Binici "Deniz" karkterini canlandıran oyuncudur. Deniz Emine'yle Tipi'nin yeğenidir.

Burcu Binici kimdir?

Burcu Binici 6 Temmuz 1986 yılında Erzurum'da dnyaya geldi. Burcu Binici Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Burcu Binici 4 kardeşli ailenin en küçük kızı olarak doğmuştur.

Burcu Binici aslen Rize Hemşin'lidir.

Çocukluğu Aydın'da geçen Burcu Binici liseye kadar olan eğitimlerini Aydın'da tamamladı.

Küçük yaştan bu yana oyunculuk ve dansa merak salan Burcu Binici şan eğitimi almıştır.

Kısa süre bankacılık yapan Burcu Binici ilaç mümessilliği ve dansçılık gibi çok farklı alanlarda çalıştı.

Anadolu Ateşi'nin dans topluluğuna katılan Burcu Binici 2007 yılında tanıştığı Meral Okay'ın teklifi ile "Bir Bulut Olsam" Dizisi'nde Gülengül rolünü oynayarak ilk dizi filminde oynamış oldu.

Ardından 2010 yılında "Sensiz Yaşayamam" dizisinde rol aldı.

2010 yılınd "Dürüye'nin Güğümleri" dizisinde oynayan Burcu Binici performansı ile izleyicilerden tam not aldı.

Burcu Binici, 18 temmuz 2011 tarihinde yönetmen Eray Koçak ile evlendi 6 şubat 2012 tarihinde boşandı.

Burcu Binici filmleri ve dizileri :

2012 - Uçurum

2012 - Biz Babasız Büyüdük

2012 - 6 Mantı

2012 - Sarı Siyah

2010 - 2012 - Dürüye'nin Güğümleri

2010 - Bir Bulut Olsam

2010 - Sensiz Yaşayamam

2009 - Bir Bulut Olsam

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni oyuncuları

Tardu Flordun: Tufan'ın yeğeni, 'Masa'nın yeni üyesi

Ragıp Savaş: Emine ve Tipi'nin yeğeni, 'Masa'nın yeni üyesi

Burcu Binici: Emine'yle Tipi'nin yeğeni

Hazım Körmükçü: İdris Reis'in yeğeni, 'Masa'nın yeni üyesi

Nurseli İdiz: 'Dişi İplikçi' Madam

Anna Yosi Mizrahi: Madam Anna'nın avukatı

'Masa'nın yeni üyesi Uğur Yücel: Şanlıurfalı ağa

'Masa'nın yeni üyesi Serdar Deniz: Şanlıurfalı ağanın sağ kolu

Levent Ülgen: Hızır'ın kuzeninin eşi ve uzaktan akrabası

Servet Pandur: Hızır'ın kuzeni

Eren Vurdem: Hızır'ın kuzeninin oğlu

Alara Turan: Hızır'ın kuzeninin kızı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.