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EDHO dizisindeki Nina kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz Nina'yı oynayan oyuncu kim?
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TIMETURK / GENEL / EDHO dizisindeki Nina kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz Nina'yı oynayan oyuncu kim?

EDHO dizisindeki Nina kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz Nina'yı oynayan oyuncu kim?

EDHO dizisindeki Nina kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz Nina'yı oynayan oyuncu kim? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi uzun süren sezon finalinin sonuna geldi. EDHO'nun yeni bölümleri 26 Ekim Salı akşamı ATV ekranlarında yayınlanmaya başlandı. Dizinin 7. sezonuna katılan bir çok yeni isim de oyunculuk performansı ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. EDHO'da Nina rolünü canlandıran oyuncunun da kim olduğu oldukça fazla merak ediliyor. Peki Peki EDHO'da Nina'yı oynayan oyuncu kim?

1 Saat Önce
2021-10-25 15:40:03
EDHO dizisindeki Nina kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz Nina'yı oynayan oyuncu kim?

EDHO dizisindeki Nina kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz Nina'yı oynayan oyuncu kim? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi uzun süren sezon finalinin sonuna geldi. EDHO'nun yeni bölümleri 26 Ekim Salı akşamı ATV ekranlarında yayınlanmaya başlandı. Dizinin 7. sezonuna katılan bir çok yeni isim de oyunculuk performansı ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. EDHO'da Nina rolünü canlandıran oyuncunun da kim olduğu oldukça fazla merak ediliyor. Peki Peki EDHO'da Nina'yı oynayan oyuncu kim?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 15 Haziran 2021'de 6. sezon finali ile ekranlara ara vermişti. Sezon finalinin üzerinden 3 ay geçtikten sonra 7. sezon yeni bölümleri 26 Eekim'de ekranlara gelecek. 7. sezonda EDHO kadrosuna yeni oyuncular da dahil oldu. Nina karakterini oynayan oyuncnun kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki EDHO dizisindeki Nina kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz Nina kim?

EDHO dizisindeki Nina kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonuna yeni karakterler dahil oldu. Nina karakterini oynayan oyuncunun da kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Nina rolünü oyuncu Aylin Veziroğlu canlandırıyor.

Aylin Veziroğlu kimdir?

Aylin Veziroğlu dizi ve film oyuncusudur.

Aylin Veziroğlu 1997 yılında Kocaeli'de dünyaya geldi. Genç oyuncu 2021 itibari ile 24 yaşındadır.

Oyunculuğa küçük yaşlarda ilgi gösteren Aylin Veziroğlu Kocaeli Tabip Odası'nda oyunculuk ve tiyatro eğitim almıştır.

“Prangalı Yarim” dizisi ile ilk kez ekranlara gelen Aylin Veziroğlu, dizide Tuğçe karakterine hayat vermiştir. Veziroğlu, Kanal 7'deki Emanet dizisinde de oynamıştır.

Veziroğlu, Kanal 7'deki Emanet dizisinde de oynamıştır.

Aylin Veziroğlu FOX TV'de yayınlanan “Yasak Elma” dizisinde Selin karakteri ile tanındı.

EDHO 7. sezon oyuncuları

Oktay Kaynarca

Yunus Emre Yıldırımer

Ozan Akbaba

Uğur Yücel

Levent Ülgen

Ragıp Savaş

Tardu Flordun

Burcu Binici

Hazım Körmükçü

Nurseli İdiz

Yosi Mizrahi

Serdar Deniz

Servet Pandur

Eren Vurdem

Alara Turan

Aylin Veziroğlu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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