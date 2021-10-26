Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Yıldız kim? EDHO'da Yıldız rolüne oynayan oyuncu kim? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 15 Haziran'da çıktığı sezon finaline son veriyor ve izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin 7. sezonuna bir çok yeni karakter dahil edildi. EDHO'da Hızır'ın kuzeninin kızı Yıldız karakterini oynayan oyuncunun kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte EDHO'da Yıldız rolünde oynayan oyuncunun gerçek adı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Yıldız kim? EDHO'da Yıldız rolüne oynayan oyuncu kim? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 15 Haziran'da çıktığı sezon finaline son veriyor ve izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin 7. sezonuna bir çok yeni karakter dahil edildi. EDHO'da Hızır'ın kuzeninin kızı Yıldız karakterini oynayan oyuncunun kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte EDHO'da Yıldız rolünde oynayan oyuncunun gerçek adı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezonu ile izleyicisiyle buluşuyor. Uzun süren sezon finalinin ardından dizi 7. sezonu ile 200. bölümle ekranlara gliyor. Dizinin 7. seoznuna yeni karakterler ve yeni oyuncular dahil edildi. Bbunlardan biri de Yıldız karakteri. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Yıldız kim? EDHO'da Yıldız rolüne oynayan oyuncu kim?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Yıldız kim?

EDHO'nun yeni sezonunda Hızır'ın kuzeninin kızı Yıldız karakterini Alara Turan canlandırıyor. Genç oyuncu Alara Turan dizinin 7. sezonunda izleyicilerle Yıldız karakteri ile buluşacak.

Alara Turan kimdir?

14 Eylül 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Alara Turan dizi ve tiyatro oyuncusudur.

Alara Turan oyunculuğa çok küçük yaşlarda merak saldı ve bu yönde eğitimler aldı.

Lise eğitimini İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi'nde tamamlayan Alara Turan 2019 senesinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünündenmezun oldu.

Oyuncu olma hayali kuran Alara Turan bir çok tiyatro oyununda rol aldı. Tiyatro oyunlarındaki performası ile dikkatleri üzerine çeken Alara Turan ilk kamera önü deneyimini 2019 senesinde yaşadı.

Alara Turan 2019 yılında Star TV de yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde Hayal karakterini canlandırdı.

Ardından Show TV'nin sevilen dizilerinden olan Çukur'da 2020 senesinde Songül karakterini canlandırdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.