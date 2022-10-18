Eski ehliyet cezası 2023 | Ehliyetini yenilemeyenlere ne kadar ceza kesilir? Eski tip ehliyet (sürücü belgesi) cezası kaç TL?

Eski ehliyet cezası 2023 | Eski tüp ehliyetlerin kullanım süresinin sonuna doğru gelindikçe araç sahipleri de ehliyetlerini yenisi ile değiştirmek için nüfus müdürlükleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ehliyetini yenilemeyenler ise 2023 yılında cezanın ne kadar olduğunu merak ediyor. Ehliyetini yenilemeyenlere ne kadar ceza kesilir? Eski tip ehliyet (sürücü belgesi) cezası kaç TL? soruları ise sürücüler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İşte eski ehliyet kullanma cezası.

Eski ehliyet cezası 2023 | Eski tüp ehliyetlerin kullanım süresinin sonuna doğru gelindikçe araç sahipleri de ehliyetlerini yenisi ile değiştirmek için nüfus müdürlükleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ehliyetini yenilemeyenler ise 2023 yılında cezanın ne kadar olduğunu merak ediyor. Ehliyetini yenilemeyenlere ne kadar ceza kesilir? Eski tip ehliyet (sürücü belgesi) cezası kaç TL? soruları ise sürücüler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İşte eski ehliyet kullanma cezası.

Milyonlarca sürücü belgesi geçiğimiz yıllarda zaman içinde yeni tip ile değiştirildi. Ancak halen eski tip ehliyeti olanların sayısı da oldukça fazla. Eski tip ehliyetini henüz yenileyemeyenler ise eski tip ehliyet cezasının ne kadar olduğunu merak ediyor. Konuya dair geçtiğimiz aylarda açıklama yapıldı. Eski tip ehliyetlerin 31 Aralık 2022'ye kadar yenilenmesi zorunlu olduğu aksi takdirde eski ehliyetlere ceza kesileceği açıklandı.

Ehliyetini yenilemeyenlere ne kadar ceza kesilir?

Türkiye Cumhuriyeti sürücü belgeleri artık dijital ve çipli oldu. Geçtiğimiz senelerde başlatılan proje kapsamında milyonlarca çipli ehliyet dağıtımı yapıldı. Eski ehliyetlerin son kullanma tarihi ise 31 Aralık 2022 olarak açıklandı. Bu süreden sonra ehliyetini yenisi ile değiştirmeyenlere idari para cezası kesilecek. İdari para cezası ise 2023 ceza terifesine göre belirlenecek.

Eski tip ehliyet (sürücü belgesi) cezası kaç TL?

İçişler Bakanlığı eski tip ehliyetlerin son kullanım süresini 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını açıklamıştı. Eski ehliyetler bu sürenin sonunda geçerli olmayacak. Eski ehliyet ile trafikte araç kullanmaya devam edenlere ise ceza uygulanacak. Eski tip ehliyet (sürücü belgesi) cezasının ne kadar olduğu 2023 yılında trafik cezalarına gelen zamdan sonra netlik kazanacak.

Eski ehliyeti olanlara ceza verilir mi?

Eski tip ehliyetleri kullananlara; kolluk kuvvetlerince Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereği 'Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak' fiilinden idari para cezası uygulanacak.

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Eski ehliyeti bulunan ve bunu ilk kez yeni ehliyet ile değiştirmek isteyenler değerli kağıt bedeli 13 TL ve vakıf payı bedeli 2 TL ödemesi yapacak.

2022 ehliyet yenilemek için sağlık raporu nereden, nasıl alınır?

Ehliyetlerini yeni tip sürücü belgesi ile değiştirmek isteyenlerden sağlık raporu da isteniyor. Sağlık raporu 60 yaşın üstünde olmayanlar için sağlık ocakları yani aile hekimleri tarafından veriliyor. Ayrıca klinikler ve yetkili sağlık kuruluşları da ehliyet değişimi için sağlık raporu veriyor. Devlet hastanelerinden de randevu alarak sağlık raporu alınabilir.

Ehliyet değiştirmede sağlık raporu zorunlu mu?

Yeni mevzuatla birlikte ehliyetini yenileyeceklerin sürücü olur sağlık raporu alması gerekmektedir. Bu bir zorunluluktur. Sürücü olur sağlık raporunu aile hekiminden, devlet hastanelerinden, özel poliklinik veya hastanelerden alınabilmektedir. Hekimlerin sürücülerin sağlık durumlarıyla tereddüt etmesi durumunda ilgili bir üst sağlık kuruluşuna yönlendirme durumları bulunmaktadır.