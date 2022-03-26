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Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Yeni ehliyet almak için istenen belgeler neler? Sağlık raporu isteniyor mu?

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Yeni ehliyet almak için istenen belgeler neler? Sağlık raporu isteniyor mu? Eski tip ehliyet kullanan vatandaşlar için süre daralıyor. Yeni yılla birlikte artık eski tip ehliyetler kullanım dışı kalacak. Sürücüler 31 Aralık 2022'ye kadar ehliyetlerini değiştirip yenisini almak zorunda. 2022 ehliyet değiştirme ücretleri de pek çok vatandaş tarafından merak edilen bir başka konu. İşte yeni ehliyet değiştirme ücretleri...

2 Saat Önce
2022-03-26 14:16:10
Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Yeni ehliyet almak için istenen belgeler neler? Sağlık raporu isteniyor mu?

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Yeni ehliyet almak için istenen belgeler neler? Eski tip ehliyet kullanan vatandaşlar için süre daralıyor. Yeni yılla birlikte artık eski tip ehliyetler kullanım dışı kalacak. Sürücüler 31 Aralık 2022'ye kadar ehliyetlerini değiştirip yenisini almak zorunda. 2022 ehliyet değiştirme ücretleri de pek çok vatandaş tarafından merak edilen bir başka konu. İşte yeni ehliyet değiştirme ücretleri...

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren gelişmede sona yaklaşılıyor. Günümüzde halen eski ehliyete sahip milyonlarca sürücü bulunuyor. Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada eski sürücü belgelerinin yenisiyle değiştirilmesi gerektiğini belirtmişti. Sürücü belgesini değiştirmek isteyenler Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Yeni ehliyet almak için istenen belgeler neler? gibi sorulara yanıt arıyor.

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Ehliyet yenileme ücretleri ne nedenle ehliyet yenileneceğine göre değişiyor. Eski ehliyeti bulunan ve bunu ilk kez yeni ehliyet ile değiştirmek isteyenlerden toplam 15 TL ücret alınmaktadır. Sürücüler değerli kağıt bedeli 13 TL ve vakıf payı bedeli 2 TL ödemesi yapacak. Ödemeler ehliyet değişimi sırasında gerçekleşecek.

Ehliyet yenileme son gün ne zaman?

Eski tip ehliyete sahip sürücüler, 31 Aralık 2022'ye kadar nüfus müdürlüklerine başvurarak sürücü belgesini yenileyebiliyor. Kanuni süre içerisinde eski tip sürücü belgesini yenilemeyen kişilerin sürücü belgeleri geçerliliğini yitiyor.

2023'te eski ehlieyt kullanmanın cezası ne kadar?

Bu belgeler ile araç kullanan kişilere; kolluk kuvvetlerince Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereği 'Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak' fiilinden idari para cezası uygulanacak.

Yeni ehliyet almak için istenen belgeler neler?

Kimlik Belgesi
Sürücü Sağlık Raporu
Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
1 adet biyometrik fotoğraf
Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.)

Ehliyet değiştirmede sağlık raporu zorunlu mu?

Yeni mevzuatla birlikte ehliyetini yenileyeceklerin sürücü olur sağlık raporu alması gerekmektedir. Bu bir zorunluluktur. Sürücü olur sağlık raporunu aile hekiminden, devlet hastanelerinden, özel poliklinik veya hastanelerden alınabilmektedir. Hekimlerin sürücülerin sağlık durumlarıyla tereddüt etmesi durumunda ilgili bir üst sağlık kuruluşuna yönlendirme durumları bulunmaktadır.

Ehliyet nasıl değiştirilir?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler 'Alo 199' çağrı merkezinden, mobil uygulamadan ya da 'nvi.gov.tr'den aldıkları randevu ile birlikte gerekli evrakları tamamlayarak, nüfus müdürlüklerine giderek başvurularını tamamlıyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılan sürücü belgeleri PTT'ye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırılıyor. Başvuruda bulunan kişilerin sürücü belgeleri ellerine ulaşana kadar geçen süreçte nüfus müdürlüklerinden ya da e-devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile başvuru sahipleri araçlarını kullanabiliyor. Sürücü belgesi yenileme işlemi başvurusunda bulunacakların eski tip sürücü belgelerini ibraz etmeleri gerekiyor. Ayrca 15 TL başvuru ücretini başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine, 'https://ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırmaları, sağlık kuruluşlarına giderek 'sürücü olur' raporu almaları gerekiyor.

Ehliyet harcı 2022 | Eski ehliyeti yenileme ücreti ne kadar? Sürücü Belgesi (Ehliyet) harcı kaç TL?
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