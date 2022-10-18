Ehliyet Affı çıkacak mı? Ehliyet affı 2022-2023 ne zaman? Ehliyet süre affı, hız sınırı, ceza puanı, alkol? Sürücü belgesi affı olacak mı? Çeşitli nedenlerden dolayı ehliyetlerine el konulan vatandaşlar zaman zaman sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışıyor. Ehliyetine el konulanlar bu nedenle evlerine ekmek getiremediğini çocuklarının ve ailelerinin oldukça mağdur olduğunu dile getiriyor. Son günlerde torba yasa çalışmaları nedeniyle ehliyet affı konusunda beklenti artmıştı. Peki 2022-2023 yılı ehliyet affı çıkacak mı?

Pek çok kişi 2022 yılından umutluydu. Can kaybı ve kazaya karışmayanlar için ehliyet affı uzun zamandır vatandaşların gündeminde. Ehliyetine el konan vatandaşlar uzun süredir iş yapamaz durumda. Evlerine ekmek götüremeyen, meslekleri şoförlük olanlar ne yapacaklarını kara kara düşünüyor. Yasama yılının başlamasıyla ehlşyet affının TBMM'den geçmesi binlerce kişinin hayali. Ehliyet Affı çıkacak mı? Ehliyet affı 2022-2023 ne zaman? Ehliyet süre affı, hız sınırı, ceza puanı, alkol? Sürücü belgesi affı olacak mı? soruları ise ehliyetine el konulmuş vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. İşte 2022-2023 ehliyet affına dair detaylar...

Ehliyet Affı çıkacak mı?

Ehliyet affı pek çok kişi tarafından merakla bekleniyor. Konu zaman zaman da TBMM gündemine taşınmıştı. Yeni yasama yılının açıklasıyla ehliyetine el konulan vatandaşlar ehliyet affı konusunda umutluydu. Ancak beklenen olmadı. CHP milletvekilleri gibi MHP milletvekilleri de ehliyet affı konusunu TBMM'ye taşıdı.MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek konuşmasında ehliyet affının zorunluluğuna değindi. Şimşek şunları söyedi: "1 milyona yakın insanımızın talebi, bir defaya mahsus, ölümlü kazaya sebebiyet vermemiş olanlara ehliyet affı çıkarılması ve geçimlerini şoförlük yoluyla kazananların da evlerine helal rızık götürebilmeleridir." Ehliyet affına dair henüz resmi bir çalışma bulunmuyor. İlerleyen zamanlarda konuya ilişkin yeni gelişme olursa haberimizi güncelleyeceğiz.

Ehliyet affı 2022-2023 ne zaman?

Sosyal medayda binlerce kişi #EhliyetAffı etiketi ile seslerini duyrmaya çalışyor. Ehliyetlerine yeniden kavuşmak isteyenler, işlerine dönmek, normal yaşantılarına dönmek isteyenler merakla ehliyet affının çıkmasını bekliyor. Ehliyet affı konusunda henüz bir çalışma bulunmuyor ancak önümüzdeki günlerde hükümet bu konuya da el atabilir.

Ehliyet süre affı, hız sınırı, ceza puanı, alkol?

Özellikle can kayıplı kazalara karışmayanların ellerinden alınan ehliyetlerin af ile iade edilmesi vatandaşlar tarafından isteniyor. Ancak ehliyet affına ilişkin henüz resmi bir çalışma bulunmuyor.

Binlerce kişi Ehliyet Affı istesi

Sosyal medyadan on binlerce kişi ehliyet affı konusunda seslerini duyurmak istiyor. İşte atılan binlerce mesajdan bazıları;

"Şoför esnafı olarak Resmi Gazete'de #EhliyetAffı nı görmek istiyoruz artık! ŞoförYolda Olmakİstiyor"

"#EhliyetAffı verilmiş bütün aflardan daha masum bir af olur cana mala zarar vermemiş olanlara verilecek bir ehliyet."

"Geçmişi affeden geleceği kazanır ,Affetmek büyüklüğün şanındandır devletimiz büyüktür canaVe mala kastetmemişleri affetsin #EhliyetAffi"

"#EhliyetAffı bekleyen yüzbinlerce vatandaşımız var. Çalışamıyor evlerine ekmek götüremiyorlar. Ekonomik sıkıntıların had safhada olduğu bu dönemde cana ve mala zarar vermemiş vatandaşlarımız için bir defaya mahsus ehliyet affı talep ediyoruz."

"Ölümlü kazaya sebebiyet vermeyen ehliyet mağdurları için #EhliyetAffı istiyoruz."

"Gayet makul bir talep. bu mağdur işinden olmuş vatandaşlarımızın sesine kulak verin. Ortada bı mahrumiyet olmasa bunca insan feryad etmez."

"Beklemekten akıl sağlığımız bozuldu.ŞoförlerYolda Olmakİstiyor"

"ŞoförYolda Olmakİstiyor evimize ekmek götüremiyoruz işsiz güçsüz kaldık devletimiz bizi de affetsin her kesime af var bizim günahımız çok mu büyük #EhliyetAffı"

Ehliyete hangi durumlar el konur?

1. 100 ceza puanına ulaşmak

2. Ölüme sebebiyet veren kazaya karışmış olmak

3. Uyuşturucu kullanmış olmak

4. Stajyer sürücü olarak kural ihlali yapmak

5. Ehliyetin geçerlilik süresinin dolması

6. Sağlık durumunun bozulması

7. Hız sınırının aşılması

8. Alkollü araç kullanmak

Sürücü belgesi nedir?

Sürücü belgesi veya ehliyet yetkili kurumlar tarafından verilen; karayolunda seyreden motorlu veya motorsuz araçların bireyler tarafından idare edilebilmesine olanak tanıyan, kimlik işlevi görebilen resmi belgedir. 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren eski tip sürücü belgeleri yeni tip sürücü belgelerine çevrilmiştir. Eski tip sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. Yenilenen sürücü belgesi sınıfları M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F sınıfı sürücü belgesi olmak üzere 16 farklı kategoride sınıflandırılmıştır.

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