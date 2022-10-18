Ehliyet yenileme ücreti 2022 | Yeni tip ehliyet çıkartma ücretli mi? Ehliyet değiştirme kaç para? Eski tip ehliyetin kullanım süresi 2023 yılına girildiği andan itibaren sona erecek. Sürücüler bu tarihe kadar eski ehliyetlerini yeni tip ehliyet (sürücü belgesi) ile değiştirmek zorunda. Ehliyet yenilemek isteyenler ise ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Eski ehliyetini yeni ehliyet ile değiştirmek isteyenler bu işlem için ücret ödemek zorunda. Peki 2022 ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Ehliyet yenileme ücreti 2022 | Türkiye trafiğinde her gün milyonlarca sürücü trafikte direksiyon sallıyor. Bu sürücülerin cüzdanlarında halen eski tip ehliyet bulunuyor. Ehliyet değiştirme süresinde sona doğru gelindikçe ise nüfus müdürlüklerinde randevu bulunamaz hale geldi. Randevuyu bir şekilde alanlar ise ehliyet yenileme ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki Yeni tip ehliyet çıkartma ücretli mi? Ehliyet değiştirme kaç para? Ehliyet yenileme ücreti nereye yatırılır?

Ehliyet yenileme ücreti 2022

Eski tip ehliyetler için artık yolun sonu göründü. Uzun zamandır kullanımda olan yeni tip ehliyetler artık zorunlu hale geldi. 31 Aralık 2022'ye kadar eski ehliyetlerin yenisi ile değiştirilmesi gerekiyor. Vatandaşlar bu süre içinde sürücü belgelerini değirşremek için nüfus müdlükleri önünde uzun sıra oluşturuyor. 2023'ten sonra eski tip ehliyet kullanmanın cezası olduğu da açıklandı. Ceza yememek için ehliyetlerini değiştirmek isteyenler ise ehliyet yenileme ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Eski ehliyetini yenisi ile değiştirmek için öncelikle belli bir ücreti ödemek gerekiyor.

Yeni tip ehliyet çıkartma ücretli mi?

Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştirmek isteyenler değerli kağıt bedeli 13 TL ve vakıf payı bedeli 2 TL ödemesi yapacak. Toplamda 15 TL gibi bir ücret karşılığında ehliyet değişim işlemi kısa sürede yapılabiliyor.

Ehliyet değiştirme kaç para?

Eski ehliyetlerin kullanımı 2023 yılında sona eriyor. Eski ehliyetler yeni tip çipli ehliyeter ile değiştirilmesi artık zorunlu. Vatandaşlardan bu işlem için oplam 15 TL ücret alınmaktadır. Ödemeler ehliyet değişimi sırasında gerçekleşecek. Ödemeler PTT aracılığı ile de yapılabiliyor.

Eski ehliyeti yenileme ücreti ne kadar?

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi Ücerti

“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 2,00 TL

“Değerli Kâğıt Bedeli” 13,00 TL

Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemi Ücreti

“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 65,00 TL

“Değerli Kâğıt Bedeli” 280,00 TL

İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin Ücreti

“Vakıf Hizmet Bedeli” 65,00 TL

“Değerli Kâğıt Bedeli” 280,00 TL

“A, A1, A2, F” sınıfları için (Engelli "A" Sertifikaları da Dahil) 370,40 TL

“B” sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) 1.116,90 TL

“B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M” sınıfları için 1863,70 TL ödeme yapılması gerekmektedir.

Yeni ehliyet kaç günde gelir 2022?

Ehliyetini yenileyenler yeni ehliyetin kaç gün içinde geleceğini de merak ediyor. Ehliyetler yaklaşık olarak 1 hafta içinde evinize PTT aracılığı ile geliyor.

2023'te eski ehliyet kullanmanın cezası ne kadar?

Bu belgeler ile araç kullanan kişilere; kolluk kuvvetlerince Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereği 'Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak' fiilinden idari para cezası uygulanacak.

2022 ehliyet yenilemek için sağlık raporu nereden, nasıl alınır?

Ehliyetlerini yeni tip sürücü belgesi ile değiştirmek isteyenlerden sağlık raporu da isteniyor. Sağlık raporu alan vatandaşlar diğer istenen evraklarla birilikte nüfus müdürlüklerinden randevu alarak işlemlerini sadece bir kaç dakikada tamamlayabilir.

Sağlık ocağı (Aile Sağlığı Merkezleri) ehliyet sağlık raporu verir mi?

Sağlık raporunun nereden nasıl alınacağı sorusu sıkça araştırılıyor. Sağlık raporu 60 yaşın üstünde olmayanlar için sağlık ocakları yani aile hekimleri tarafından veriliyor. Ayrıca klinikler ve yetkili sağlık kuruluşları da ehliyet değişimi için sağlık raporu veriyor. Devlet hastanelerinden de randevu alarak sağlık raporu alınabilir.