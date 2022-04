Ramazan ayı sebebi ile yatsı namazı ile birlikte arkasından birçok kişi teravih namazını kılıyor. Türkiye'de yaklaşık olarak iki yıldır teravih namazları pandemi koşulları sebebi ile düzenlenemiyordu. Ancak 2022 yılında koronavirüs tedbirlerinin azaltılması ile birlikte artık teravih namazları cemaat ile kılınabiliyor. Enderun usulü olarak adlandırılan teravih birçok kişi tarafından merak edildi. Peki, Enderun Usülü Teravih namazı nedir? Enderun Teravih namazı nasıl kılınmaktadır? İşte detaylar...

Ramazan ayı sebebi ile yatsı namazı ile birlikte arkasından birçok kişi teravih namazını kılıyor. Türkiye'de yaklaşık olarak iki yıldır teravih namazları pandemi sebebi ile düzenlenemiyordu. Ancak 2022 yılında koronavirüs tedbirlerinin azaltılması ile birlikte artık teravih namazları cemaat ile kılınabiliyor. Enderun usülü olarak adlandırılan teravih birçok kişi tarafından merak edildi. Peki, Enderun Usulü Teravih namazı nedir? Enderun Teravih namazı nasıl kılınmaktadır? İşte detaylar...

ENDERUN USULÜ TERAVİH NEDİR?

Enderun ismi adını Osmanlı'daki Sadrazam'ların yetiştiği okuldan alıyor. Enderun usulü teravih namazı, bu okulda çıkmış olan hocaların kıldırdığı namaz olarak bilinmektedir. Bu sebepten kaynaklı geçmişten günümüze bu ad ile gelmiştir. Osmanlı zamanında başlayan ve 2022 yılına kadar gelen Enderun Teravih'ini ilk defa ortaya koyan kişinin Buhurizade Mustafa Itri Efendi olduğu rivayet edilmektedir.

ENDERUN USULÜ TERAVİH NASIL KILINIR?

Enderu usulü teravih iki şekilde kılınmaktadır;

Birincisinde; İmam, müezzinleri makam geçkileri ile yönlendirir, ikincisinde ise makamlar arasındaki geçkileri müezzinler sağlar.

Buna göre ilk gecede geçkileri müezzinler sağlar. Namazda Fatiha'dan sonra okunan zamm-ı sureler ise rastgele seçilmez. Manalarına bakılarak tertip edilirler. Seçilen ayetler, daha çok rahmet ayetleri ve tesbih ayetleridir. İlk on günde Ramazan ayına ulaşmaktan duyulan sevincin dile getirildiği ilahiler, ikinci on günde yerini Allah'tan rahmet ve merhamet niyaz eden ilahilere bırakır. Son on günde ise Ramazan'ın uğurlanmasından duyulan hüzünlü ilahiler tercih edilir. Kısacası Enderun Teravih Namazı, her dört rekatı Türk Musiki'nin farklı makamlarında kılınan ve bu makamların ilahilerle süslendiği, müezzinlerin ise makamlar arasında geçişi salavat eşliğinde yaptığı bir gelenektir.

ENDERUN USULÜ TERAVİH NEREDE KILINIYOR?

Geçtiğimiz yıllarda Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 9 camiide Enderun usulü teravih namazı kılınmıştı. İstanbul ve diğer illerde ise Diyanet İşleri Başkanlığı ile iletişime geçerek Enderun usülü teravih namazı kılan ibadethaneleri öğrenebilirsiniz.

