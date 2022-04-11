İntegra Yapı Yılın Lüks Konut Geliştiricisi ödülünün sahibi oldu, ödülü İntegra Yapı Yön. KRL. Başkanı Selahattin Uslu aldı

İnşaat sektöründe hayata geçirdiği markalı ve lüks konut projeleri ile adından başarıyla söz ettiren İntegra Yapı Ankara’ya Değer Katanlar Ödüllerinde En İyi Lüks Konut Geliştiricisi Ödülünü kazandı.

Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği (AGYD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Ankara'ya Değer Katanlar Ödül Töreni” 30 Mart 2022 tarihinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Türkiye güzellerinden Nefise Karatay ile TRT'nin duayen spikerlerinden Zafer Kiraz'ın gerçekleştirdiği törene; basın, bürokrasi, iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı.

İntegra Yapıadına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin USLU aldı. Selahattin USLU, yaptığı teşekkür konuşmasında İntegra Yapı olarak hayata geçirdikleri Northland Ankara projesinin lüks daireleri ve sosyal donatıları ile sadece Ankara'ya değil, ülkemize değer kattığını belirtti. İntegra Yapı geliştirdiği Northland Ankara projesi ile daha önce “Yılın Lüks Konut Markası” ödülüne de sahip olmuştu.

İNTEGRA YAPI YENİ PROJELERE HAZIRLANIYOR

İntegra Yapı hali hazırda Northland Ankara projesini teslime sunarken, yeni projelerinin de hazırlıklarına devam ediyor. İntegra Yapı lüks konut alıcısının ihtiyaçlarını giderme konusunda arsa geliştirme aşamasından projelendirmeye, mimariden dekorasyona her gün yeni bir özellik ekleyerek müşteriyi daha özel hissettirmeyi hedefliyor. Gayrimenkulde ulaşılabilir lüks mottosuyla hareket eden İntegra Yapı, ürettiği temalı konu projelerinde sunduğu ödeme planı ve fiyat politikasıyla da müşterilerin tercihi oluyor.

İntegra Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin USLU, ilerleyen dönemde konut projelerinin yanı sıra İntegra imzalı ticari projeleri hayata geçireceklerini belirtti. Yeni bir villa projesi için de kolları sıvayan İntegra Yapı, temalı ve markalı konut sektörünün önde gelen firmaları arasında yer alıyor.

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