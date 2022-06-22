Öğretmen Temmuz Toplu Sözleşme İkramiyesi ne kadar oldu? 2022-2023 sendika öğretmen Temmuz ikramiye kaç TL? Öğretmen ikramiyesine ne kadar zam geldi? 2022 Temmuz ayında bir milyona yakın öğretmen maaşlarını zamlı olarak alacak. Öğretmen maaş zamlarıyla birlikte pek öğretmen yan gelirlerinde de artış olacak. Sendikalı öğretmenlere ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında ödenen ikramiyelerde de artış olması bekleniyordu. Peki 2022-2023 Temmuz öğretmen sendika ikramiyesi kaç TL olacak?

Öğretmen Temmuz Toplu Sözleşme İkramiyesi ne kadar oldu? 2022-2023 sendika öğretmen Temmuz ikramiye kaç TL? Öğretmen ikramiyesine ne kadar zam geldi? 2022 Temmuz ayında bir milyona yakın öğretmen maaşlarını zamlı olarak alacak. Öğretmen maaş zamlarıyla birlikte pek öğretmen yan gelirlerinde de artış olacak. Sendikalı öğretmenlere ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında ödenen ikramiyelerde de artış olması bekleniyordu. Peki 2022-2023 Temmuz öğretmen sendika ikramiyesi kaç TL olacak?

Milyonlarca memur ve emekli gibi öğretmenler de Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. TÜİK şimdiye kadar 5 aylık enflasyon verisini açıkladı. Geride sadece Haziran enflasyonu kaldı. Binlerce kişi Haziran enflasyonunun açıklanacağı 4 Temmuz'u merkla bekliyor.

Öğretmen Temmuz Toplu Sözleşme İkramiyesi ne kadar oldu?

5 aylık enflasyon verilerine göre memur enflasyon farkı 28.14 fark ile yüzde 35.14'e yükseldi. Merkez Banksı Piyasa Katılımcılar Anketi'nde Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 37,7 oldu. Açıklanan bu tahmin eğer aşağı yuları doğru çıkarsa öğretmen maaşlarına Temmuz ayında yüzde 40.75 oranında zam yapılacak. Bu oran dikkate alınırsa sendikalı öğretmenlere yılın ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında ödenen Toplu Sözleşme İkramiyesi(TİS) de yaklaşık 500 liradan 700 liraya yükselecek.

Öğretmen zamlı maaşları ne zaman belli olacak?

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı ve 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Öğretmenler, memur ve memur emeklileri için şimdiden yüzde 28,1'lik enflasyon farkı oluştu. Öğretmen Temmuz maaşının ne kadar olacağı ise 4 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran enflasyon verileri ile netlik kazanacak.