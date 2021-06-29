DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bahçeli: Gelin bu üniversite sınavını kaldıralım
Fahrettin Poyraz kimdir? Fahrettin Poyraz hayatı ve biyografisi
Dilipak'tan DEVA ve Gelecek'e 'zor soru'
Beşiktaş'ın gündeminde olan Alex Teixeira Kimdir? I Alex Teixeira kariyeri nedir?
Altaylı: Deniz Baykal ve kerimesi adına utanıyorum; ayakları pisliğin içinde bas bas bağırıyorlar
“Önceki yüzyılın patronu Rothschild'di, şimdi ise biz olacağız”
Ucuz kredi desteği 1 Temmuz’da başlıyor
Elmalı davası nedir? Elmalı davası ile serbest kalanlar tekrar tutuklanır mı?
Vladimir Petkovic kimdir? I Hangi takımları çalıştırmıştır?
Elmalı nerede? Elmalı hangi ile bağlı?
Elmalı davası nedir? Sanıklar neden tahliye edildi? Bakanlıktan flaş Elmalı davası açıklaması
CHP’de muhalif kanatlardan mevcut yönetime eleştiri
El konulan FETÖ şirketlerine ilişkin ayrıntılar...
Altın fiyatlarında son durum
Elmalı davası nedir? Bakanlıktan Elmalı davası açıklaması?

Elmalı nerede? Elmalı hangi ile bağlı?

Elmalı nerede? Elmalı hangi ile bağlı? Elmalı'nın nerede olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini sergileyen ilçelerden biri olan Elmalı'nın hangi ile bağlı olduğu araştırılıyor. İşte Elmalı ilçesi hakkında tüm detaylar...

ABONE OL

Google News - Timeturk
29.06.2021 11:18:12
Elmalı nerede? Elmalı hangi ile bağlı?

Elmalı nerede? Elmalı hangi ile bağlı? Elmalı'nın nerede olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini sergileyen ilçelerden biri olan Elmalı'nın hangi ile bağlı olduğu araştırılıyor. İşte Elmalı ilçesi hakkında tüm detaylar...

Elmalı nerede?

Elmalı, Türkiye'nin Antalya iline bağlı bir ilçedir. Şehir merkezinin 114 km batısında yer alan ilçe, Muğla iline komşudur.

Elmalı İlçesi, Likya bölgesinin kuzeyinde yer alıp tarih boyunca birçok uygarlığın hâkimiyetine girmiştir. Yönetim anlayışı olarak, Anadolu Selçukluları tarafından bu topraklara yerleştirilen ve bölgeye kendi adlarını veren Tekeli Türk boyları tarafından kurulup gelişti. I. Bayezid döneminde de Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Gerek Teke beylerinin, gerekse ilk Osmanlı devrindeki Teke Sancak beylerinin bu bölgeyi yaylak olarak kullanmaları ve hatta bazı tarih kitaplarında Teke Sancağı'nın merkezi olarak Antalya yerine Elmalı'nın gösterilmesi, bu yerleşimin kuruluşu ile ilgili bulunmaktadır. Elmalı tarihte; "Kabalı", "Amelas" ve "Elmalu" isimleri ile anılmıştır.

Elmalı ilçesi, Güney Anadolu'yu kapsayan Toros Dağları'nın Batı Akdeniz Bölgesi'nde uzanan kıvrımları arasına sıkışmış çanak şeklindeki bir plato üzerinde kurulmuştur. Kuzey yarımküre 46-46 doğu meridyen düzleminde ve 2503 m yüksekliğe varan Elmalı Dağı'nın güney eteğindedir.

Elmalı, Toros Dağları'nın bir kolu olan Beydağları ile çevrili olup, şehir merkezinin bulunduğu yer adeta bir çanağı andırır. Bu çanak içinde ilçenin kuzeyinde Elmalı Dağı, doğusunda Tilkicilik Tepesi, batısında Topdağı Tepesi, güneyinde de Elmalı Ovası yer almaktadır.

Akarsuları düzenli bir rejim göstermez. Dağların eriyen karlarından oluşan çay ve dereler yukarıda belirtilen ovaların bazı yerlerin sulanmasında önemli rol oynar. 4 tarafının dağlarla çevrili olmasından dolayı ilçe, Akdeniz'den gelen ılık ve nemli hava kütlelerinin etkisine kapalı kalır dolayısıyla Akdeniz Bölgesi'nde bulunduğu halde karasal iklimin özellikleri daha ağır basmaktadır. İlçenin alçak kesimleri antropojen bozkırlarla kaplı iken yüksek kesimlerde yer yer ardıç ve sedir topluluklarına da rastlanır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş