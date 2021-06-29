Elmalı davası nedir? Sanıklar neden tahliye edildi? Bakanlıktan flaş Elmalı davası açıklaması

Elmalı davası nedir? Sanıklar neden tahliye edildi? Türkiye'nin gündemine oturan Elmalı davasına ilişkin bakanlıktan flaş bir açıklama geldi. Antalya'da istismara uğradığı iddia edilen 2 kardeş için başlatılan soruşturmada anne ve üvey baba tutuklanmıştı. Elmalı'da görülen davada anne ve üvey babanın tahliye edilmesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Peki elmalı davası nedir? Elmalı davası neden TT oldu? Bakanlık Elmalı davası ile ilgili ne dedi? İşte elmalı davasına ilişkin tüm gelişmeler...

Elmalı davası nedir? Sanıklar neden tahliye edildi? Türkiye'nin gündemine oturan Elmalı davasına ilişkin bakanlıktan flaş bir açıklama geldi. Antalya'da istismara uğradığı iddia edilen 2 kardeş için başlatılan soruşturmada anne ve üvey baba tutuklanmıştı. Elmalı'da görülen davada anne ve üvey babanın tahliye edilmesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Peki elmalı davası nedir? Elmalı davası neden TT oldu? Bakanlık Elmalı davası ile ilgili ne dedi? İşte elmalı davasına ilişkin tüm gelişmeler...

Sosyal medya platformu Twitter'dan binlerce kişi #elmalıdavası etiketiyle karara tepki göstedi. Sosyal medyada TT olan olay sonrası vatandaşlar elmalı davası nedir sorusunu sormaya başladı. Peki elmalı davası olayı nedir?

Elmalı davası ile ilgili sosyal medyadan binlerce mesaj atıldı. #elmalıdavası ve #Elmalida2Cocuk etiketi ile bir milyondan fazla tweet atıldı. Olay Twitter'da TT oldu. Peki Elmalı davası nedir?

Elmalı davası nedir?

Türkiye'nin gündemine oturan olay 2020'nin haziran ayında ortaya çıkmıştı. Babaanne Balıkesir'de 2 torunun istismara uğradığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu ile iğrençlikler ortaya çıkmıştı. Babaanne savcılığa giderek geçen sene 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığını iddia etti. Eski gelini Merve A. ve eşi Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu.,

Çocukların istismara uğradığı raporlarla belli oldu

Koruma altına alınan iki çocuk üvey babası Rahmi A. ile iki kişinin kendilerine istismarda bulunduğunu anlattı. Çocukların cinsel istismara uğradığı adli tıp raporuyla kanıtlandı.

İstismarı resimlerle anlatmışlardı

Küçük kız ve ağabeyi istismarı deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalışmış, bu resimler de soruşturma dosyasına girmişti.

Tutuklanan anne ve üvey baba serbest bırakıldı

Soruşturma kapsamında anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. tutuklandı, diğer 2 şüpheli serbest bıraklıldı. Davanın üçüncü duruşmasında sanıklar suçlamaları kabul etmedi.

Merve A. ve Rahmi A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bakanlıktan Elmalı davası açıklaması

Antalya Elmalı'da gerçekleşen iki kardeşin istismar edilmesi olayı ile ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şu açıklamada bulundu:

06.05.2020 tarihinde iki kardeşin istismara uğradığı şüphesi oluşması üzerine konu kolluk güçlerine intikal ettirilmiştir. İlk görüşmenin Çocuk İzlem Merkezimizde yapılmasının ardından çocuklarımıza psikososyal destek verilmeye başlanmıştır.

Yargılama sürecinin başlaması ile birlikte Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur. 16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır.

05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir.

05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur.

21.05.2021 tarihindeki duruşmada ise Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.