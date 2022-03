Ekinoksu nedir? 21 Mart ekinoksunun etkileri nelerdir?

Dünya'nın mevsimsel döngüsünün dört büyük dönüm noktasından biri olan Bahar Ekinoksu bugün gerçekleşecek. Peki 21 Mart Ekinoksu (Gün-Tün Eşitliği) nedir, özellikleri neler? Ekinoks nasıl oluşur?

21 Mart ekinoksunun gelmesiyle birlikte ekinoksla ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Gece ve gündüz eşitliğinin yaşandığı ekinoksta 21 Mart itibariyle gün ışığı uzamaya başlayacak. Ekinoks olayı, baharın başlangıcı ve havaların ısınması olarak da bilinir. Peki, 21 Mart 2022 ekinoks nedir, özellikleri nelerdir?

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks (gün tün eşitliği, gece gündüz eşitliği veya ılım), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. İlkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır.