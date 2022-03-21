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Ekinoksu nedir? 21 Mart ekinoksunun etkileri nelerdir?

TIMETURK / GENEL / Ekinoksu nedir? 21 Mart ekinoksunun etkileri nelerdir?

Ekinoksu nedir? 21 Mart ekinoksunun etkileri nelerdir?

Dünya'nın mevsimsel döngüsünün dört büyük dönüm noktasından biri olan Bahar Ekinoksu bugün gerçekleşecek. Peki 21 Mart Ekinoksu (Gün-Tün Eşitliği) nedir, özellikleri neler? Ekinoks nasıl oluşur?

2 Saat Önce
2022-03-21 14:02:24
Ekinoksu nedir? 21 Mart ekinoksunun etkileri nelerdir?

21 Mart ekinoksunun gelmesiyle birlikte ekinoksla ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Gece ve gündüz eşitliğinin yaşandığı ekinoksta 21 Mart itibariyle gün ışığı uzamaya başlayacak. Ekinoks olayı, baharın başlangıcı ve havaların ısınması olarak da bilinir. Peki, 21 Mart 2022 ekinoks nedir, özellikleri nelerdir?

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks (gün tün eşitliği, gece gündüz eşitliği veya ılım), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. İlkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır.

21 Mart İlkbahar Ekinoksu'nda güneş ışınları ekvatora dik açı (90 derece) ile gelir. Ekinoks, kelime anlam olarak gün ve tünün (gecenin) eşit olması anlamına gelir. Bu olayla birlikte gece ve gündüz birbirine eşitlenir, hem Kuzey hem Güney Kutbu aynı anda gün doğumu hattına girer.

  • Gün ışığı, her iki yarım küre arasında eşit olarak paylaşılmaktadır.

  • 21 Mart İlkbahar Ekinoksu ile birlikte Güney Yarım Küre'de geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar.

  • Kuzey Yarım Küre'de ise gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar. Böylece gün ışığı, her iki yarım küre arasında eşit olarak paylaşılır.

  • Mart ekinoksu, Dünya'nın mevsim döngüsünün dört ana dönüm noktasından birini işaret ediyor.

  • Bu yıllık değişimleri gözlemliyoruz, çünkü normalde bildiğiniz gibi gezegen kendi ekseni üzerinde eğiktir; böylece yılın çoğu için bir yarım küre veya diğeri güneşe daha yakındır ve daha uzun günler yaşar.

  • Ancak bu eğim diğer zamanlar ekinoksları yok eder, mart ve eylül aylarında kaybolur ve gezegenin her iki yarısı da gündüz ve geceleri eşit miktarda alır.

  • Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar.

  • Sonrasında ise ülkemizin de içinde olduğu bu yarım kürede 23 Eylül'e kadar sıcaklar hakim olur.

  • Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür.

  • Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

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