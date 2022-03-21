Evde bakım maaşları yatan iller hangileri?
Devlet tarafından her ay evde hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara ödenen evde bakım maaşları 2022 yılında 2.354 lira oldu. Tokat, Osmaniye, Ordu, Hatay, İzmir olmak üzere 32 ilde evde bakım maaşları hesaplara yattı.
2022-03-21 13:51:06
Devlet tarafından her ay belirli şartları taşıyan vatandaşlara düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı, asgari ücrete yapılan zam sonrası artış gösterdi. Evinde hasta, engelli ve yaşlı bakan kişilere evde bakım maaşı 2.354 lira verilecek. Evde bakım maaşları artırıldı 21 Mart'ta Tokat, Osmaniye, Ordu, Hatay ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 32 ilde maaşlar yatırıldı. Bakiye sorgulama e-devlet üzerinden yapılacaktır.
Evde bakım maaşı 1798'den 2.354 liraya yükseldi.
Evde bakım maaşları yatan iller:
1- Tokat
2- Kırşehir
3- Bolu
4- Osmaniye
5- Ordu
6- Afyonkarahisar
7- Hatay
8- Çanakkale
9- Aksaray
10- İzmir
11- Antalya
12- Diyarbakır
13- Ankara
14- Kırıkkale
15- Balıkesir
16- İstanbul
17- Konya
18- Kocaeli
19- Şanlıurfa
20- Niğde
21- Bilecik
22- Uşak
23- Gaziantep
24- Manisa
25- Mersin
26- Çorum
27- Samsun
28- Bursa
29- Adana
30- Batman
31- Düzce
32- Sakarya
33- Kayseri
34- Tekirdağ
Kimler evde bakım maaşı alır
Bu yardımdan yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Sağlık kurulu raporunda mutlaka ‘ağır engelli' ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50'den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor.
Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor. .
YORUMLAR (0)