Evde bakım maaşları yatan iller hangileri?

Devlet tarafından her ay evde hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara ödenen evde bakım maaşları 2022 yılında 2.354 lira oldu. Tokat, Osmaniye, Ordu, Hatay, İzmir olmak üzere 32 ilde evde bakım maaşları hesaplara yattı.

Devlet tarafından her ay belirli şartları taşıyan vatandaşlara düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı, asgari ücrete yapılan zam sonrası artış gösterdi. Evinde hasta, engelli ve yaşlı bakan kişilere evde bakım maaşı 2.354 lira verilecek. Evde bakım maaşları artırıldı 21 Mart'ta Tokat, Osmaniye, Ordu, Hatay ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 32 ilde maaşlar yatırıldı. Bakiye sorgulama e-devlet üzerinden yapılacaktır.

Evde bakım maaşı 1798'den 2.354 liraya yükseldi.

Evde bakım maaşları yatan iller:

1- Tokat

2- Kırşehir

3- Bolu

4- Osmaniye

5- Ordu

6- Afyonkarahisar

7- Hatay

8- Çanakkale

9- Aksaray

10- İzmir

11- Antalya

12- Diyarbakır

13- Ankara

14- Kırıkkale

15- Balıkesir

16- İstanbul

17- Konya

18- Kocaeli

19- Şanlıurfa

20- Niğde

21- Bilecik

22- Uşak

23- Gaziantep

24- Manisa

25- Mersin

26- Çorum

27- Samsun

28- Bursa

29- Adana

30- Batman

31- Düzce

32- Sakarya

33- Kayseri

34- Tekirdağ

Kimler evde bakım maaşı alır

Bu yardımdan yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Sağlık kurulu raporunda mutlaka ‘ağır engelli' ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50'den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor.

Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor. .