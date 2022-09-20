Ekim ayı kaç çekiyor? 2022 Ekim 30 gün mü 31 gün mü? Ekim ayı 30 mu, 31 mi çekiyor? 2022 Ekim kaç gün? Kış aylarının yavaş yavaş geldiğinin habercisi olan Ekim ayında düğün, nişan ve tatil planı yapanlar bu ayın kaç gün çektiğini merak edip araştırıyor. Peki Ekim ayı 30 gün mü yoksa 31 gün mü sürer?

Ekim ayı kaç çekiyor? 2022 Ekim 30 gün mü 31 gün mü? Ekim ayı 30 mu, 31 mi çekiyor? 2022 Ekim kaç gün? Kış aylarının yavaş yavaş geldiğinin habercisi olan Ekim ayında düğün, nişan ve tatil planı yapanlar bu ayın kaç gün çektiğini merak edip araştırıyor. Peki Ekim ayı 30 gün mü yoksa 31 gün mü sürer?

Güney yarım kürede sonbahar ayları arasında yer alan Ekim ayında hava sıcaklıkları düşer, ağaçlar yaprakarlarını döker ve kendisini kışa hazırlar. Pek çok evde de Ekim ayıyla birlikte kış hazırlıkları başlar. Geleneksel Türk evlerinde konserveler kurulur ve kışlıklar hazırlanır. Ekim ayında tatil planı yapanlar ve iş planı oluşturmak isteyenler Ekim'in kaç gün çektiğini araştırıyor. İşte 2022 Ekim ayı gün sayısı...

Ekim ayı kaç çekiyor?

Eylül 30'da saat 23.59'u geçtikten sonra Ekim ayı başlar. Ekim ayı pek çok ay gibi 31 gün çeker.

2022 Ekim 30 gün mü 31 gün mü?

Dünyanın en çok kulalnılan takvimi olan Gregoryen Takvimi'ne göre Ekim ayı 31 gündür. 12 aylık takvimde 10. ay olan Ekim ayı 31 çeker.

Ekim ayı 30 mu, 31 mi çekiyor?

Ekim, Gregoryen Takvimi'ne göre yılın 10. ayı olup 31 gün çeker.

Ekim ayının adı ne zaman değişti?

Türkiye'de, Atatürk devrimine değin Sümer-Babil-İbrani-Süryani-Arami ad Tişri den gelme Teşrin-i Evvel olan ayın adı Cumhuriyet'ten sonra da İlk Teşrin, İlkteşrin ya da Birinci Teşrin, Birinciteşrin olarak kullanıldı, 10 Ocak 1945'te kabul edilen 15 Ocak 1945'te yürürlüğe giren ve dört ayın adlarını değiştiren yasa ile ayın adı ekim yapıldı.

Ekim ayı isim anlamı nedir?

Türkçe "ekme" eyleminden türemiş olup tarlaların sürülüp ekildiği ay anlamındadır. Anadolu'da bu ay için "Gazel ayı" dendiği de olur, "gazel" "kuru yaprak" anlamına gelir. Bu ay için "Avara" diyenler de vardır. Gagauzca gibi Türkçenin kimi lehçelerinde bu aya "kasım" denir. Bu fark; Julien yöntemi Güneş takvimi ile Gregorien yöntemi Güneş takviminin bu yüzyıl (20. yüzyıl) için 13 gün farkı olması yüzündendir. "Kasım" adı "Yahya" peygamberin takma adı olduğundan, Gagauzlar bu iki Güneş takviminin gün farkından dolayı, "kasım" adını bu aya daha yakın görmüşlerdir.

Ekim adının İngilizce karşılığı olan "October", Latince 8 anlamına gelen "octo" dan gelir. Aylara bölünmemiş kış süreci, Ocak ve Şubat arasında bölünene kadar eski Roma takviminde Ekim ayı 8. ay idi.