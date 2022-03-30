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TIMETURK / GENEL / Mart kaç çekiyor? 2022 mart ayı kaç gün? Mart ayı 30 gün mü?

Mart kaç çekiyor? 2022 mart ayı kaç gün? Mart ayı 30 gün mü?

Mart kaç çekiyor? 2022 mart ayı kaç gün? Mart ayı 30 gün mü? Nisan ayının başlamasına sayılı günler kaldı. Vatandaşlar soğuk geçen Mart ayının ne zaman biteceğini merak ediyor. 2022 yılında Mart ayı 31 gün sürecek. Mart ayının ardından havaların ısınması bekleniyor.

3 Saat Önce
2022-03-30 09:38:06
Mart kaç çekiyor? 2022 mart ayı kaç gün? Mart ayı 30 gün mü?

Mart kaç çekiyor? 2022 mart ayı kaç gün? Mart ayı 30 gün mü? Nisan ayının başlamasına sayılı günler kaldı. Vatandaşlar soğuk geçen Mart ayının ne zaman biteceğini merak ediyor. 2022 yılında Mart ayı 31 gün sürecek. Mart ayının ardından havaların ısınması bekleniyor.

Yılın 3. ayı olan Mart ayı baharın aralayıcısı olarak biliniyor. Mart ayında hava sıcaklıkları belirgin oranda düşebiliyor. "Mart kapıdan baktırır, kazma, kürek yaktırır" ata sözü de Mart ayının oldukça çetin geçebileceğini gösteriyor.

Mart kaç çekiyor?

2022 yılında Mart ayı 31 gün sürüyor. 31. günün gecesinde Nisan ayına giriş yapılıyor.

Mart ayı nedir?

Mart, Gregoryen Takvimi'ne göre yılın 3. ayı olup 31 gün çeker. Antik Roma'da Mart ayının adı, Roma Savaş Tanrısı "Martius" idi ve bu ayın savaşa başlamak için şanslı bir zaman olduğu kabul edilirdi. Ocak ve şubat ayları, savaşmak için uygun olmadıklarından Roma takviminin ilk ayı Mart idi. Julius Caesar'ın MÖ 45 yılındaki takvim reformundan sonra yıl, 1 ocak'ta başlatıldı. Buna rağmen pek çok ülkede, yılın mart ayı ile başlaması geleneğine devam edildi. 1 ocak, yeni yılın ilk günü olarak Fransa'da 1564'te resmileşti. Büyük Britanya ve kolonilerinde ise 25 Mart geleneği, 1752'de Gregoryen takvimine geçene kadar sürdü.

Mart ayının adı pek çok dilde benzerdir: März (Maerz) (Almanca), Mars (Fransızca), Maris (Arapça), Marzo (İspanyolca), Marzo (İtalyanca), March (İngilzce) ve Maart (Flemenkçe). .

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