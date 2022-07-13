Temmuz ayı kaç çekiyor? 2022 Temmuz kaç gün? Temmuz 30 gün mü 31 gün mü? Temmuz 30 mu, 31 mi çeker? Yaz ayları senenin en hızlı geçen ayları olarak bilinir. Genellikle yaz aylarında tatile çıkanlar zamanın su gibi akıp geçtiğinden şikayet ediyor. Öğrenciler de karnelerini almalarıyla birlikte uzun bir yaz tatiline giriş yaptı. Temmuz ayında tatilin keyfini çıkaranlar Temmuz'un kaç gün olduğunu merak edip araştırıyor.

Temmuz ayı kaç çekiyor? 2022 Temmuz kaç gün? Temmuz 30 gün mü 31 gün mü? Temmuz 30 mu, 31 mi çeker? Yaz ayları senenin en hızlı geçen ayları olarak bilinir. Genellikle yaz aylarında tatile çıkanlar zamanın su gibi akıp geçtiğinden şikayet ediyor. Öğrenciler de karnelerini almalarıyla birlikte uzun bir yaz tatiline giriş yaptı. Temmuz ayında tatilin keyfini çıkaranlar Temmuz'un kaç gün olduğunu merak edip araştırıyor.

Temmuz ayı yaz aylarının en güzel ayı oalrak biliniyor. Ağustos ayına göre daha az sıcak olan Temmuz ayında pek çok kişi tatil için planlarını yaptı. Temmuz ayında Kurban bayramı tatili ile yaz tatilini birleştirenler uzun bir tatil sürecine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası gündeme dair yaptığı açıklamada 9 Temmuz'da başlaaycak olan Kurban bayramının 9 güne çıktığını açıkladı. Tatil planları yapmaya vaşlayan vatandaşlar Temmuz ayının kaç gün çektiğini internette araştırmaya başladı.

Temmuz ayı kaç çekiyor?

Temmuz ayı tatil ayı olarak biliniyor. Temmuz'da milyonlarca çalışan, öğrenci, öğertmen ve memur tatil için gün planı yapıyor. Temmuz ayının kaç gün olduğu ve kaç çektiği şu sıralar pek çok kişi tarafından araştırılıyor. 2022 yılında Temmuz ayı 31 gündür.

2022 Temmuz kaç gün?

2022'de Temmuz ayı 31 gün çekiyor. 31. günün gecesi saat 23.59'dan sonra Ağustos ayına girilecek. 1 Ağustos ise Pazartesi gününe denk geliyor.

Temmuz 30 gün mü 31 gün mü?

Temmuz ayı 31 gündür. Temmuz ayı yaz mevsiminin ortasındır.

Temmuz nedir?

Temmuz, Jülyen ve Gregoryen Takvimleri'ne göre 31 gün çeken ve yılın 7. ayını oluşturan bir ay. Kuzey yarımkürede yaz mevsiminin 2. ayı olan Temmuz, Güney yarımkürede kış mevsinin 2. ayı olup en soğuk aylardan biridir.

Temmuz kelimesi nereden geliyor?

Temmuz kelimesi Arapça veya Aramiceden (tammūz תמוז) Türkçeye geçmiştir. Bu dillere ise Akadcadan girmiştir. En eski kök olarak Akadlar tarafından da tapınılmış Sümer çobanlık ve çiftçilik tanrısı Dummuz gösterilebilir.

Gregoryen takviminde bu aya, Roma İmparatoru Julius Sezar'a ithafen July adı verilmiştir. Daha önceleri, Mart ayından başlayan Roma takviminde beşinci ay olduğu için Latince "Quintilis" olarak adlandırılmıştır. İrlanda takviminde ise Temmuz, Iúil olarak adlandırılmıştır ve yaz mevsiminin ikinci ayıdır. Türkçe kökenli olarak bu aya "orak ayı" ya da "ot ayı" denir.