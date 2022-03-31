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TIMETURK / GENEL / Nisan ayı kaç çekiyor? 2022 Nisan kaç gün? Nisan 30 gün mü 31 gün mü? Nisan 30 mu çeker?

Nisan ayı kaç çekiyor? 2022 Nisan kaç gün? Nisan 30 gün mü 31 gün mü? Nisan 30 mu çeker?

Nisan ayı kaç çekiyor? 2022 Nisan kaç gün? Nisan 30 gün mü 31 gün mü? Nisan 30 mu çeker? Nisan ayına girdiğimiz şu günlerde vatandaşlar Nisan'ın akça gün olduğunu merak ediyor. Bütçeleri doğrultusunda ödeme hesabı yapacak olanlar Nisan ayının kaç gün çektiğini araştırıyor. Nisan ayında hava sıcaklıkları belirgin derecede yükselecek. Nisan'ın bitimi ile Ramazan bayramı gelecek.

4 Saat Önce
2022-03-31 14:19:01
Nisan ayı kaç çekiyor? 2022 Nisan kaç gün? Nisan 30 gün mü 31 gün mü? Nisan 30 mu çeker?

Nisan ayı kaç çekiyor? 2022 Nisan kaç gün? Nisan 30 gün mü 31 gün mü? Nisan 30 mu çeker? Nisan ayına girdiğimiz şu günlerde vatandaşlar Nisan'ın akça gün olduğunu merak ediyor. Bütçeleri doğrultusunda ödeme hesabı yapacak olanlar Nisan ayının kaç gün çektiğini araştırıyor. Nisan ayında hava sıcaklıkları belirgin derecede yükselecek. Nisan'ın bitimi ile Ramazan bayramı gelecek.

Ramazan ayı 2022 yılında Nisan ayına denk geliyor. Nisan'ın gelmesiyle milyonlarca Müslüman oruç ibadetlerini yerine getirecek. Nisan ayı tatil planlarının yapılmaya başlandığı ay olarak da biliniyor. Yaz için rezarvasyon yapmak isteyenler Nisan'ın kaç çektiğini merak ediyor.

Nisan ayı kaç çekiyor?

2022'de Nisan ayı 30 gün çekiyor. 30. günün gecesi saat 23.59'dan sonra Mayıs ayına girilecek.

Nisan 30 gün mü 31 gün mü?

Nisan ayı 30 gündür. Nisan ayı baharın geldiğinin göstergesidir.

Nisan ayı nedir?

Nisan, Gregoryen Takvimi'ne göre yılın 4. ayı olup 30 gün çeker.

Nisan kelimesi nereden geliyor?

Nisan sözcüğünün, Farsça (Nisan), Süryanice (Nisanna), Sümerce (Nisag = ilk meyveler), Akadca (Nisānu) ve İbranice (nîsān) sözcüklerinden alındığı söylenebilir.

Nisan adının İngilizcesi olan April sözcüğünün Latince aprilis'den geldiği rivayet olunur. Klasik etimolojiye göre, Latince aperire (açmak); ağaçların çiçek açmaya başladığı mevsimi ima eder. Aynı tez, modern Yunancada ilkbahar anlamına gelen ἁνοιξις (açmak) ile de destek bulmaktadır.

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