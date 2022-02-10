Ek dersler yattı mı? Ocak ek ders ücretleri hesaplara yattı! Ocak ek ders ücretlerinde sürpriz! Bir milyona yakın öğretmenin merakla beklediği Ocak ek ders ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Zamlı ek ders ücretlerini ilk defa alan öğretmenler hesaplarına yatan ücretin ne kadar olacağını merak ediyordu. Maaşlarına yüzde 30,5 oranından zam alan öğretmenler ek ders zamlarının ne kadar olacağını araştırıyordu. Günlerdir beklenen gelişme yaşandı ve öğretmen Ocak ek ders ödemesi yapıldı.

Ek dersler yattı mı? Ocak ek ders ücretleri hesaplara yattı! Ocak ek ders ücretlerinde sürpriz! Bir milyona yakın öğretmenin merakla beklediği Ocak ek ders ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Zamlı ek ders ücretlerini ilk defa alan öğretmenler hesaplarına yatan ücretin ne kadar olacağını merak ediyordu. Maaşlarına yüzde 30,5 oranından zam alan öğretmenler ek ders zamlarının ne kadar olacağını araştırıyordu. Günlerdir beklenen gelişme yaşandı ve öğretmen Ocak ek ders ödemesi yapıldı.

Öğretmenler 2022'nin ilk ek ders ödemelerinin yapılmasını günlerdir bekliyordu. Normal şartlar altında Şubat ayının ilk günleri öğretmen hesaplarına yatacak olan Ocak ek ders ödemeleri bir süre geckti. Şubat maaşının yaklaşması ile ek derslerin ne zaman yatacağı merak ediliyordu.

Ek dersler yattı mı?

2022 Ocak ek ders ücretleri öğretmen hesaplarına yatırılmaya başlandı. Ocak ek ders ödemeleri il ve ilçelere göre değişiklik gösterebilir. Henüz hesabında ek ders ücretini göremeyen öğretmenler bir kaç gün içinde hesaplarını yeniden kontrol edebilir.

Ocak ek ders ücretleri neden gecikti?

Maaş sistem güncellemesi nedeniyle yaşanan ek ders ücretlerinin hesaplara yatırılması da gecikti. Normalde her ayın ilk günleri ek ders öemeleri öğretmenlere yapılıyordu. Öğretmen ek ders ödemelerinin ilden ile ve ilçeden ilçeye farklılık gösterdiği de biliniyor.

Ücretli öğretmen ek ders ücreti ve maaşı ne kadar?

Ücretli öğretmen maaşı ve ek ders ücreti yeni yılda güncellendi. Ücretli öğretmen ders başı ücreti 28,01 TL'ye çıkartıldı. Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğretmen 2022 yılında ü ayda 3.360,64 TL maaş alacak.

Kaç saatten sonra ek ders alınır?

Ek ders zorunlu olunan 15 saat dersin dışında girilen derslere denir. Öğretmenler haftalık 15 saat dersin dışında girdikleri her ders için ek ders ücreti alırlar.

2022 Ek ders ücreti arttı mı?

Her sene öğretmen maaşlarına gelen zamla birlikte ek ders ücretlerinde de artış oluyor. Gelen son iddia öğretmenleri oldukça heyecanlandırdı. Öğretmen ek ders ücretlerinin 27,77 TL yerine 32,96 TL olarak hesaplandığı iddia edildi.

Yüksek Lisans ek ders

DYK Gündüz 65,92 68,23

DYK Gece 70,63 73,11

%25 Gündüz 41,20 44,09

%25 Gece 44,15 47,24