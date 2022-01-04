Ek ders 2022 ücreti | (Kadrolu-Sözleşmeli) zamlı 2022 ocak ek ders ücretleri

Öğretmen ek ders 2022 ücreti | 2022 memur zam oranlarının belli olmasının ardından MEB bünyesinde görevli 1 milyona yakın öğretmen 2022 yılı ek ders ücretlerine ne kadar zam yapıldığını araştırmaya başladı. Peki kadrolu, sözleşmeli zamlı 2022 ocak ek ders ücretleri ne kadar oldu? 2022 yılında tüm memurlara olduğu gibi öğretmen maaşlarına da yüzde 30,5 oranında zam yapılacağı açıklanmıştı. Bu oranla birlikte ek ders ücretleri de netlik kazandı. Peki öğretmen ek derslere ne kadar zam yapıldı? İşte 2022 Ocak-Haziran dönemi sözleşmeli, kadrolu öğretmen ek ders ücretleri...

Öğretmen ek ders 2022 ücreti | Tüm memurların 2022 zam oranı netlik kazandı. 2022 yılında memurlara yapılan ek zamla birlikte memurlar yüzde 30,5 zam alacak. Açıklanan rakamın ardından 1 milyon öğretmen de ek ders ücretlerinin ne kadar olacağını merak edip araştırmaya başladı.

Öğretmen ek ders 2022 ücreti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda memur ek zamlarını açıkladı. Erdoğan memurların toplu sözleşme dönem zammına yüzde 2.5 oranında ek zam yapılacağını açıkladı. Böylece yüzde 5 olan 2022 ilk 6 aylık zam oranı yüzde 7.5 olarak güncellendi. Enflasyon farkı da eklenince memurlara toplam yüzde 30.5 oranında zam yapılacak. Bu zamlarla birlikte öğretmen ek ders zam oranları belli oldu. İşte 2022 zamlı ek ders ücretleri..

Kadrolu-Sözleşmeli) zamlı 2022 ocak ek ders ücretleri

Öğretmen 2022 ocak maaşı belli oldu. Bu maaşların ardından gözler ek ders ücretlerine çevrilmişti. 2022 ek ders zamlı ücretleri de belli oldu. İşte 2022 ek ders ücretleri;

2022 ek ders ücreti (Gündüz) 27.29 TL

2022 ek ders ücreti (Gece) 29,191 TL

2022 ek ders ücreti (Sözleşmeli) 23,41 TL

2022 ek ders ücreti (Takviye) 54,57TL

2022 ek ders ücreti (Özel eğitim) 34,09 TL

2021-2022 ek ders ücreti (Ücretli Öğretmen)

2021 Temmuz ek ders ücreti ne kadardı?

2021-2022 ek ders ücreti (ücretli öğretmen)

Ücertli öğretmenlerin geçen sene Temmuz ayında aldıkları ek ders üceti aşağıdaki gibiydi;

Brüt: 25,17

Net %15: 23,11 TL

Net %20: 20,37 TL

Net %27: 18,36 TL

2021-2022 ek ders ücreti (Sözleşmeli Öğretmen)

Sözleşmeli öğretmenlerin geçen sene Temmuz ayında aldıkları ek ders üceti aşağıdaki gibiydi;

Brüt: 25,17

Net %15: 19,85 TL

Net %20: 17,13 TL

Net %27: 15,61 TL

2022 en düşük öğretmen maaşı ne kadar?

2022 yılında en düşük öğretmen maaşına 1400 TL gibi bir artış yapıldı. 2022 yılında 4.943 TL maaş alan stajyer öğretmen (9-1 derece) maaşı 2022 Ocak ayında 6.334 lira olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.