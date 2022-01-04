2022 Ocak 9/1 öğretmen maaşı ne kadar oldu? 9-1 kademe kademe stajyer öğretmen maaşı kaç TL oldu? Milyonlarca memur gibi öğretmenler de 2022 yılı Ocak ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını dört gözle bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada memur ek zamlarını duyurdu. Mesleğe yeni başlayan öğretmenler de 9/1 öğretmen maaşının kaç lira olduğunu araştırmaya başladı. İşte kademe ve dereceye göre 2022 öğretmen maaşları...

Milyonlarca memur gibi 1 milyona yakın öğretmen de ek zamların açıklanmasını dört gözle bekliyordu. 2022 yılında memur ek zamları belli oldu. Beklenti seyyanen zam şeklindeydi ama beklenildiği gibi olmadı. Memur Toplu Sözleşme dönem zammına yüzde 2,5'lik bir artış sağlandı. Enflasyon farkının da belli olmasıyla milyonlarca memurun Ocak ayında alacağı zam belli oldu. Öğretmenler de yeni yılda ne kadar maaş alacaklarını hesaplamaya başladı.

2022 Ocak 9/1 öğretmen maaşı ne kadar oldu?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamlarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonları ilgilendiren zam oranlarını duyurdu. Erdoğan memur dönem zammında yüzde 2,5'lik artış yapıldığını açıkladı. Enflasyon farkı ile birlikte memurların maaş artış oranını 30,5 oldu. Durum böyle oluna öğretmenler ve memurlar maaşlarını merak edip araştırmaya başladı. İşte 2022 Ocak ayı 9/1 öğretmen maaşı...

9-1 stajyer öğretmen maaşı kaç TL oldu?

Mesleğe henüz yeni başlayan 9/1 kademede olan ve 4.943 TL maaş alan stajyer öğretmen maaşı ek zam ve enflasyon zammı ile birlikte 2022 Ocak ayında 6.334 TL maş alacak. Bu rakama ek dersler ve ek gelirler dahil değildir.

2022 Ocak kademe kademe öğretmen maaşları

2022 yılında tüm memurlara olduğu gibi öğretmen maaşlarına da yüzde 30,5 oranında zam yapılacak. Bu zam oranına göre 2022 Ocak ayında öğretmenlerin alacağı maaş kademe ve dereceye göre aşağıdaki gibi olacaktır...

1/4 25+ 8021TL alacaklar

1/4 25 8019 TL alacaklar

1/3 24 6.157 TL alacaklar

1/2 23 7989 TL alacaklar

1/1 22 7979TL alacaklar

2/3 21 7870TL alacaklar

2/2 20 7860 TL alacaklar

2/1 19 7857 TL alacaklar

2/3 21 7824TL alacaklar

2/2 20 7814 TL alacaklar

2/1 19 7802TL alacaklar

3/3 19 7662 TL alacaklar

3/2 18 7642 TL alacaklar

3/1 17 7622 TL alacaklar

4/3 16 7618 TL alacaklar

4/2 16 7532 TL alacaklar

4/1 15 7473 TL alacaklar

5/3 14 7202 TL alacaklar

5/2 13 7195 TL alacaklar

5/1 12 7190 TL alacaklar

6/3 11 7184 TL alacaklar

6/2 10 7180TL alacaklar

6/1 9 7171 TL alacaklar



7/3 8 7101 TL alacaklar

7/2 7 7097 TL alacaklar

7/1 6 7092 TL alacaklar

8/3 5 7086TL alacaklar

8/2 4 7080TL alacaklar

8/1 3 7073 TL alacaklar

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.