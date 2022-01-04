2022 Ocak öğretmen kademe kademe zamlı maaşı | 2022 öğretmen maaşı

2022 Ocak derece ve kademeye göre öğretmen maaşı | 2022 Ocak öğretmen kademe kademe zamlı maaşı ne kadar oldu? Milyonlarca memurun dört gözle beklediği 2022 ek zam oranları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile 2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi memur maaşlarına yüzde kaç zam yapılacağını duyurdu. Enflasyon farkı ile toplam yüzde 30,5 oranında zam alacak olan öğretmenler de maaşlarını merak edip araştırmaya başladı. Peki 2022'de kademe ve dereceye göre zamlı öğretmen maaşları ne kadar olacak?

2022 Ocak derece ve kademeye göre öğretmen maaşı | Milyonlarca memurun cebine girecek zam oranı nihayet belli oldu. 3 Ocak'ta önce enflasyon farkı belli oldu. Enflayon farkı ile birlikte memur ve öğretmen maaşlarına 2022 yılında yüzde 30,5 oranında zam yapılmış oldu. Geçim sıkıntısı çeken öğretmenler bu artıştan sonra maşlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. İşte 2022 yılı Ocak dönemi kademe kademe öğretmen maaşları...

2022 Ocak öğretmen kademe kademe zamlı maaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'ndan sonra milyonlarca memuru ilgilendiren kritik açıklamayı yaptı. Erdoğan memur maşlarına %5'lik toplu sözleşme zamına ek olarak %2,5 oranında zam yapılacağını duyurdu. Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz. Hiçbir vatandaşımızı fiyat artışlarının yükü altında bırakmadık. Vatandaşlarımızın gelirlerini enflasyonun altında ezdirmeyecek özel tedbirler aldık." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra milyonlarca memur gibi öğretmenler de maaşlarında kaç TL artış olduğunu araştırmaya başladı.

2022 öğretmen maaşı (Kademe ve dereceye göre)

2022 yılında 4.943 TL maaş alan stajyer öğretmen (9-1 derece) maaşı 2022 Ocak ayında 6.334 lira olacak. İşte 2022 kademe ve dereceye göre öğretmen maaşları;

1/4 25+ 8021TL alacaklar

1/4 25 8019 TL alacaklar

1/3 24 6.157 TL alacaklar

1/2 23 7989 TL alacaklar

1/1 22 7979TL alacaklar

2/3 21 7870TL alacaklar

2/2 20 7860 TL alacaklar

2/1 19 7857 TL alacaklar

2/3 21 7824TL alacaklar

2/2 20 7814 TL alacaklar

2/1 19 7802TL alacaklar

3/3 19 7662 TL alacaklar

3/2 18 7642 TL alacaklar

3/1 17 7622 TL alacaklar

4/3 16 7618 TL alacaklar

4/2 16 7532 TL alacaklar

4/1 15 7473 TL alacaklar

5/3 14 7202 TL alacaklar

5/2 13 7195 TL alacaklar

5/1 12 7190 TL alacaklar

6/3 11 7184 TL alacaklar

6/2 10 7180TL alacaklar

6/1 9 7171 TL alacaklar

7/3 8 7101 TL alacaklar

7/2 7 7097 TL alacaklar

7/1 6 7092 TL alacaklar

8/3 5 7086TL alacaklar

8/2 4 7080TL alacaklar

8/1 3 7073 TL alacaklar

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