2022 öğretmen ek ders ücreti ne kadar? Kadrolu-Sözleşmeli ek ders ücreti kaç TL oldu? Milyonlarca memur gibi öğretmenler de 2022 yılında zamlı maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyordu. 3 Ocak'ta enflasyon farkının belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ek zam oranını da açıkladı. Erdoğan memurlara yüzde 2,5 oranında ek zam yapıldığını açıkladı. Bu oranla birlikte memurlar 2022 ocak ayında toplam yüzde 30,5 zam alacak. Öğretmen ek ders zammı da bu oranlarla birlikte netlik kazanmış oldu. İşte 2022 Ocak öğretmen ek ders ücretleri...

Milyolarca memur gibi 1 milyon öğretmen de 2022 yılında maaşlarına ne kadar artış yapılacağını dört gözle bekliyordu. Milyonlarca kişinin merakla beklediği zam oranları netleşti. Memurlara 2022 yılında toplu sözleşme zam oranlarına yüzde 2,5 oranında ek zam yapıldı. Enflasyon farkı ile birlikte memurlar ve öğretmenler 2022 ocak ayında yüzde 30,5 oranında zam alacak. Öğretmen gelirlerinde önemli bir yere sahip olan ek ders ücretlerine de ne kadar zam yapıldığı binlerce öğretmen tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2022 ek ders zamlı ücretleri...

2022 öğretmen ek ders ücreti ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'ndan sonra milyonlarca memurun merakla beklediği ek zam oranlarını açıkladı. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Memurlarımızın maaşlarında temmuz-aralık ayı enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Bununla kalmadık, memurlarımızın ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme dönem zammını yüzde 2,5 artışla yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkararak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz." Memur ek zamlarının belli olması ile öğretmen ek ders ücretleri de netlik kazandı. Peki öğretmen 2022 Ocak zamlı ek ders ücretleri ne kadar oldu?

Kadrolu-Sözleşmeli ek ders ücreti kaç TL oldu?

2022 yılında ek ders ücretleri belli oldu. Binlerce öğretmen maaş artışının yanında ek ders ücretlerine ne kadar zam geleceğini merak ediyordu. İşte 2022 Ocak dönemi öğretmen güncel ek dersücretleri;

Gündüz ek ders: 27.29 Lira olacak

Sözleşmeli öğretmen: 23,41 Lira olacak

Takviye kursu ek ders: 54,57 Lira oldu

Gece ek ders: 29,191 Lira olacak

Özel eğitim ek ders: 34,09 Lira oldu

Ek ders ücreti nedir?

Öğretmen maaşlarını artıran en önemli kalemlerden biri de ek ders gelirleridir. Öğretmenler haftalık 15 saat derse girmek zorundadır. 15 saat ders ile öğremenler ham maaş alır. 15 saatin dışında girilen her ders ek ders olarak tanımlanır ve ayrıca ücretlendirilir. Girilen her ekstra ders başına öğretmenlere ek ders ücreti verilir. Öğretmenler ek ders ile hayat pahalılığına karşı ayakta durmaya çalışıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.