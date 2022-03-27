Ehliyet yenileme süresi | Ehliyet 1 günde değişir mi? Ehliyet kaç günde gelir? soruları şu sıralar vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Eski tip ehliyetlerin yenilenme süresinin 31 Aralık 2022 olduğu duyuruldu. Bu tarihten sonra ehliyetini yenilemeyenlere ceza yazılacak. Ehliyet değiştirme son günü yaklaşırken vatandaşlar sürücü belgesinin kaç günde alındığını eve kaç günde geleceğini merak edip araştırıyor.

Ehliyet yenileme süresi | Ehliyet 1 günde değişir mi? Ehliyet kaç günde gelir? soruları şu sıralar vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Eski tip ehliyetlerin yenilenme süresinin 31 Aralık 2022 olduğu duyuruldu. Bu tarihten sonra ehliyetini yenilemeyenlere ceza yazılacak. Ehliyet değiştirme son günü yaklaşırken vatandaşlar sürücü belgesinin kaç günde alındığını eve kaç günde geleceğini merak edip araştırıyor.

Ülkemizde yüz binlerce kişi ahlen eski tip sürücü belgesi taşıyor. Sürücü belgelerinin değişimi için süre daralırken vatandaşlar ehliyet değiştirme işlemlerinin ne kadar sürdüğünü merak ediyor. Eskşi tip ehliyet taşıyan vatandaşlar 2023'ün ilk gününe kadar ehliyetlerini değiştirerek yeni tip ehliyete geçmek zorunda.

Ehliyet yenileme süresi

Ehliyet randevuları internetten online olarak alınabilir. Randevu gününde ve saatinde nüfus müdürlüklerine giden vatandaşlar istenilen evrak ve belgeleri eksiksiz olarak yanlarında bulundurmak zorunda. İşlemler sadece bir kaç dakiakada bitiyor. İşlemleri tamamlanan vatandaşların ehliyet değiştime kayıtları açılmış oluyor.

Ehliyet 1 günde değişir mi?

Ehliyet değişimi başvurusu sadece dakikalar içinde yapılıyor. Randevu gününde istenilen belgeleri eksiksiz getiren vatandaşların işlemleri 5 dakika içinde bitiyor.

Ehliyet kaç günde gelir?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılan sürücü belgeleri PTT'ye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırılıyor. Başvuruda bulunan kişilerin sürücü belgeleri ellerine ulaşana kadar geçen süreçte nüfus müdürlüklerinden ya da e-devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile başvuru sahipleri araçlarını kullanabiliyor. Yen ehliyet vatandaşlara bir kaç gün içinde ulaştırılıyor. Çok uzun süre gelmeyen ehliyetler için yetkililere başvurmanızda fayda var.

Ehliyet yenileme son gün ne zaman?

Eski tip ehliyete sahip sürücüler, 31 Aralık 2022'ye kadar nüfus müdürlüklerine başvurarak sürücü belgesini yenileyebiliyor. Kanuni süre içerisinde eski tip sürücü belgesini yenilemeyen kişilerin sürücü belgeleri geçerliliğini yitiyor.

Ehliyet değiştirmede sağlık raporu zorunlu mu?

Yeni mevzuatla birlikte ehliyetini yenileyeceklerin sürücü olur sağlık raporu alması gerekmektedir. Bu bir zorunluluktur. Sürücü olur sağlık raporunu aile hekiminden, devlet hastanelerinden, özel poliklinik veya hastanelerden alınabilmektedir. Hekimlerin sürücülerin sağlık durumlarıyla tereddüt etmesi durumunda ilgili bir üst sağlık kuruluşuna yönlendirme durumları bulunmaktadır.

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Ehliyet yenileme ücretleri ne nedenle ehliyet yenileneceğine göre değişiyor. Eski ehliyeti bulunan ve bunu ilk kez yeni ehliyet ile değiştirmek isteyenlerden toplam 15 TL ücret alınmaktadır. Sürücüler değerli kağıt bedeli 13 TL ve vakıf payı bedeli 2 TL ödemesi yapacak. Ödemeler ehliyet değişimi sırasında gerçekleşecek.