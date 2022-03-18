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Ehliyet harcı 2022 | Eski ehliyeti yenileme ücreti ne kadar? Sürücü Belgesi (Ehliyet) harcı kaç TL?
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TIMETURK / GENEL / Ehliyet harcı 2022 | Eski ehliyeti yenileme ücreti ne kadar? Sürücü Belgesi (Ehliyet) harcı kaç TL?

Ehliyet harcı 2022 | Eski ehliyeti yenileme ücreti ne kadar? Sürücü Belgesi (Ehliyet) harcı kaç TL?

Ehliyet harcı 2022 | Eski ehliyeti yenileme ücreti ne kadar? Sürücü Belgesi (Ehliyet) harcı kaç TL? 2022 yılında ehliyet almak isteyenler ve eski tip ehliyetlerini yeni tip ehliyetle değiştirmek isteyenler bankaya kaç lira ücret yatıracaklarını araştırıyor. Sürücü belgesi harçlarına her sene olduğu gibi 2022 yılında da zam geldi. İştee 2022 yılında zamlı ehliyet harçları ve yenileme ücretleri...

2 Saat Önce
2022-03-18 15:12:55
Ehliyet harcı 2022 | Eski ehliyeti yenileme ücreti ne kadar? Sürücü Belgesi (Ehliyet) harcı kaç TL?

Ehliyet harcı 2022 | Eski ehliyeti yenileme ücreti ne kadar? Sürücü Belgesi (Ehliyet) harcı kaç TL? 2022 yılında ehliyet almak isteyenler ve eski tip ehliyetlerini yeni tip ehliyetle değiştirmek isteyenler bankaya kaç lira ücret yatıracaklarını araştırıyor. Sürücü belgesi harçlarına her sene olduğu gibi 2022 yılında da zam geldi. İştee 2022 yılında zamlı ehliyet harçları ve yenileme ücretleri...

Eski tip sürücü belgelerin son geçerlilik tarihi 2023'te sona eriyor. Eski tip ehliyeti olan vatandaşlar ehliyetlerini değiştirmek için kolları sıvadı. Sürücü belgesi yenilemek için nüfus müdürliklerinden randevu almaları gerekiyor. Randevunun adresinizin bulunduğu ilçe nüfus müdürlüğünden yapma zorunluluğu bulunmuyor. Başvurularınızı herhangi bir müdürlükten de yapabilirsiniz. Sürücü Belgesi Başvurularında son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ve Sürücü Sağlık Raporu ibraz etmeniz gerekmektedir.

Ehliyet harcı 2022

Ehliyet harçlarına 2022 yılında zam geldi. 2022 yılında vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenmişti. Yeni yılda ehliyet harçları aynı değerleme oranında artacak. A sınıfı ehliyet harcı, 272 liradan 370 lira 40 kuruşa, B sınıfı ehliyet harcı ise 820 liradan 1116 lira 90 kuruşa çıkacak. Diğer ehliyet harçları ise bin 368 liradan bin 863 lira 70 kuruşa yükselecek.

Eski ehliyeti yenileme ücreti ne kadar?

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi Ücerti

“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 2,00 TL

“Değerli Kâğıt Bedeli” 13,00 TL

Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemi Ücreti

“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 65,00 TL

“Değerli Kâğıt Bedeli” 280,00 TL

İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin Ücret

“Vakıf Hizmet Bedeli” 65,00 TL

“Değerli Kâğıt Bedeli” 280,00 TL

“A, A1, A2, F” sınıfları için (Engelli "A" Sertifikaları da Dahil) 370,40 TL

“B” sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) 1.116,90 TL

“B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M” sınıfları için 1863,70 TL ödeme yapılması gerekmektedir.

Kimlik kartı ücretleri 2022

Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37,50 TL

Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37,50 TL

Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli 37,50 TL

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli 75,00 TL ödenmesi gerekiyor. .

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