Ehliyet değiştirme sağlık raporu zorunlu mu? Ehliyet için sağlık raporu nereden alınır? soruları pek çok kişi tarafından soruluyor. Yeni tip kimlik ve ehliyetler hayatımıza gireli uzun zaman oldu. Ancak bazı vatandaşlar halen eski tip ehliyetlerini halen değiştirmedi. Eski ehliyetlerin değişimi için son tarih yaklaşırken nüfus müdürlüklerinde de yoğunluk yaşanmaya başladı. Ehliyetini değiştirmek iiçin sağlık raporu istendiği biliniyor. Peki sağlık raporu herkese zorunlu mu? Sağlık raporu devlet hastanelerinden mi alınacak? Sağlık ocakları ehliyet için sağlık raporu veriyor mu?

Ehliyet değiştirme sağlık raporu zorunlu mu? Ehliyet için sağlık raporu nereden alınır? soruları pek çok kişi tarafından soruluyor. Yeni tip kimlik ve ehliyetler hayatımıza gireli uzun zaman oldu. Ancak bazı vatandaşlar halen eski tip ehliyetlerini halen değiştirmedi. Eski ehliyetlerin değişimi için son tarih yaklaşırken nüfus müdürlüklerinde de yoğunluk yaşanmaya başladı. Ehliyetini değiştirmek iiçin sağlık raporu istendiği biliniyor. Peki sağlık raporu herkese zorunlu mu? Sağlık raporu devlet hastanelerinden mi alınacak? Sağlık ocakları ehliyet için sağlık raporu veriyor mu?

Yeni ehliyetler 1 Ocak 2016'da vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Aradan geçen yıllara rağmen halen pek çok sürücünün ehliyetini yenilemediği tahmin ediliyor. Eski tip ehliyetini yenisiyle değiştirmek isteyenler 31 Aralık 2022'ye kadar randevu alabilir. Eski tip ehliyetlerin son kullanım tarihi yaklaştıkça vatandaşlar hangi belgelerin gerekli oduğunu merak ediyor.

Ehliyet değiştirme sağlık raporu zorunlu mu?

Ehliyet değiştirmek isteyen adaylardan sağlık raporu da isteniyor. Sağlık raporu zorunlu belgeler arasında yer alıyor. Sağlık raporu olmayan adayların işlemleri yapılamayacaktır.

Ehliyet için sağlık raporu nereden alınır?

Ehliyet için sağlık raporu özel sağlık kuruluşları, devlet hastaneleri ve sağlık ocaklarından alınabilir. 60 yaş üstü ehliyetini yenileyeceklere sağlık ocağı rapor veremiyor.

Ehliyet değiştime ücreti ne kadar?

Sürücüler, 31 Aralık 2022'ye kadar nüfus müdürlüklerine başvurarak, değerli kağıt bedeli 13 ve vakıf payı bedeli 2 TL olmak üzere toplam 15 TL ödeme yaparak sürücü belgesini yenileyebiliyor.

Ehliyet değişimi için neler isteniyor?

Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.) .