Efendy Somer Şef'in restoranında fiyatlar ne kadar? Efendy yemek fiyatları 2022 | Somer Şef Efendy restoran nerede? Türkiye'nin önde gelen şeflerinden Somer Şef Avustralya'nın ardından İstanbul'da Efendy markası ile lezzet tutkunlarını ağırlıyor. MasterChef yemek yarışma programında da yarışmacılara Edendy restoranında Master Class veren Somer Sivrioğlu'nun restoranında yemek fiyatları pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Somer Şef restoranı Efendy 2022 menü fiyatları...

Efendy Somer Şef'in restoranında fiyatlar ne kadar? Efendy yemek fiyatları 2022 | Somer Şef Efendy restoran nerede? Türkiye'nin önde gelen şeflerinden Somer Şef Avustralya'nın ardından İstanbul'da Efendy markası ile lezzet tutkunlarını ağırlıyor. MasterChef yemek yarışma programında da yarışmacılara Edendy restoranında Master Class veren Somer Sivrioğlu'nun restoranında yemek fiyatları pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Somer Şef restoranı Efendy 2022 menü fiyatları...

TV8'de yayılanan MasterChef yarışma programının sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu (Somer Şef) Türkiye'de restorancılık alanında faaliyet göstermeye başladı. Avustralya ve bazı dünya ülkelerinde restoranları bulunan Somer Şef Efendy markasını Türkiye'ye de getirdi. Somer Şef birbirinden lezzetli yemekleri müşterilerinin beğenisine sunuyor. Lezzet arayanların uğrak mekanı haline gelen Efendy restoranında menü fiyatları ise zaman zaman meak konusu oluyor. İşte Somer Şef'in restoranı Efendy restoranda yemek menü fiyatlarına dair detaylar...

Efendy Somer Şef'in restoranında fiyatlar ne kadar

Somer Sivrioğlu (Somer Şef) Türk ve dünya klasiklerinden birbirinden lezzetli yemekleri Efendy restoranında müşterilerinin beğenisine sunuyor. Lezzet avcılarının son zamanlarda uğrak noktası haline gelen Efendy restoran etkilyeci ambiyansı ve güler yüzlü servisi ile ziyaretçilerden tam not almayı başarıyor. Avustralya'daki başarısını Türkiye'de de gösteren Somer Şef'in restoranına ilgi oldukça fazla. Somer Şef'in Efendy restoranında fiyatların ne kadar olduğu da zaman zaman vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2022 yılında Türkiye pyasa koşulları gereği pek çok üründe artışlar yaşanıyor. Durum böyle olunca Somer Şef Efendy restoran fiyatları hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Somer Şef Efendy restoran fiyatları hakkında bilgi almak için Efendy internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Somer Şef restoranı Efendy menu ve fiyat bilgisi almak için TIKLAYINIZ...

Efendy yemek fiyatları 2022

İlhamını Anadolu mutfağından alan Efendy İstanbul, yerel ürünlerin kullanıldığı bir lokanta. Geleneksel tariflere saygı duyarak geliştirdiğimiz modern dokunuşlu lezzetler sunuyoruz. Türk ve dünya mutfağından birbirinden lezzetli yemekleri müşterilerine sunan Efendy restoranda men fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Somer Şef restoranı Efendy menu ve fiyat bilgisi almak için TIKLAYINIZ...

Somer Şef restoranı fiyatlar nasıl öğrenilir?

Somer Şef'in restoranı Efendy'de menü fyatlarının ne kadar olduğu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Efendy restoran yemek fiyatlarını öğrenmek ve rezervasyon yapmak için https://checkandplace.com/public/request/efendy/istanbul adresine tıklayabilirsiniz.

Somer Şef Efendy restoranı hakkında

Geleneksel tarifler ve bu topraklarda yetişen malzemelerle hazırladığımız yemeklerden oluşan menümüz, ilham aldığımız Anadolu kültürünün etkisiyle ağırlıklı olarak paylaşımlık tabaklar içeriyor. Besleyici ve rahatlatıcı yemeklerden oluşan menümüzün içeriğini mevsime göre tasarlıyoruz. Geleneksel teknikleri, modern trendlere tercih ediyoruz. Yemeklerimizde bu topraklarda yetişen taze, kaliteli ve mevsimsel ürünleri kullanıyoruz. Manifestomuzu anlayan, sürdürülebilir kaynaklara sahip ve yalnızca belirlediğimiz kurallara uygun şekilde üretim yapan yerel üreticiler ve güvenilir tedarikçilerle ortak çalışıyoruz.

Efendy restoran nerede?

Efendy restoran İstanbul'da faaliyet gösteriyor. Efendy restotan Levent, Nispetiye Cd No:13, 34330 Beşiktaş/İstanbul adresindedir. Avusturalya'da şubeleri olan Efendy İstanbul'da lezzet tutkunlarını bekliyor.