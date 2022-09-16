Efendy restoran nerede? Somer Şef'in restoranı Efendy hangi illerde var? Efendy İzmir, Ankara, Bursa'da var mı? Efendy fiyatlar ne kadar? Somer Şev Avustralya'da marka haline getirdiği restoran markasını İstanbul'da da açtı. Lezzet tutkunlarına hitap eden restorana ilgi her geçen gün artıyor. Somer Şef'in Efendy restoranın nerede olduğu, hangi illerde olduğu pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki 2022 Efendy fiyatları ne kadar?

Efendy restoran nerede? Somer Şef'in restoranı Efendy hangi illerde var? Efendy İzmir, Ankara, Bursa'da var mı? Efendy fiyatlar ne kadar? Somer Şev Avustralya'da marka haline getirdiği restoran markasını İstanbul'da da açtı. Lezzet tutkunlarına hitap eden restorana ilgi her geçen gün artıyor. Somer Şef'in Efendy restoranın nerede olduğu, hangi illerde olduğu pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki 2022 Efendy fiyatları ne kadar?

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programı MasterChef'in sevilen jüri üyelerinden olan Somer Şef restorancılık yaşantısına Efendy markası ile devam ediyor. Lezzet tutkunlarının uğrak noktası olan Efendy restoranlarda birbirinden lezzetli yemekler servis ediliyor. TV8'de yayınlanan MasterChef'in son bölümünde Somer Şef kendi restoranı Efendy'de yarışmacıları ağırlıyor ve onlara yemek yapmanın püf noktalarını gösteriyor. İzleyiciler de Efendy restoran nerede? Somer Şef'in restoranı Efendy hangi illerde var? Efendy İzmir, Ankara, Bursa'da var mı? Efendy fiyatlar ne kadar? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Efendy restoran nerede?

Efendy restoran İstanbul'da faaliyet gösteriyor. Efendy restotan Levent, Nispetiye Cd No:13, 34330 Beşiktaş/İstanbul adresindedir. Avusturalya'da şubeleri olan Efendy İstanbul'da lezzet tutkunlarını bekliyor.

Somer Şef'in restoranı Efendy hangi illerde var?

Somer Şef'in restoranı Efendy yurt içinde sadece İstanbul'da vardır. Beşiktaş ilçesinde faaliyet gösteren restorana ilgi oldukça fazla.

Efendy İzmir, Ankara, Bursa'da var mı? Efendy fiyatlar ne kadar?

Somer Şef'in restoranı Efendy şu anda İzmir, Ankara, ve Bursa'da faaliyet göstermiyor.

Efendy fiyatlar ne kadar?

Somer Şef'in sevilen restoranı Efendy lezzet ve fiyat karşılaştırması yapıldığı zaman pek çok ziyaretçiden tam not almayı başarıyor. Günümüz şartlarında pek çok şeyin fiyatları değiştiği gibi restoranlarda da fiyatlar sabit kalmıyor. Somer Şef'in Efendy restoranında menü fiyat listesi için Efendt internet sitesinden iletişim numarası ile bilgi alabilir ve rezervasyon yapabilirsiniz.