Somer Şefin restoranı nerede? Efendy restaurant nerede? İzmir'de var mı? Somer Şef Efendy restoran Ankara'da var mı? Somer Sivrioğlu'nun restoranları Avusturalya başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde lezzet tutkunlarını ağırlıyordu. Somer Şef Efendy markası ile Türkiye'de hizmet vermeye başladı. Anadolu mutfağından ve dünya mutfağından birbirinden lezzetli yemekleri çıkaran Efendy son yılların en popüler mekanları arasında gösteriliyor. Efendy restoranın nerelerde olduğu ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Somer Şefin restoranı nerede? Efendy restaurant nerede? İzmir'de var mı? Somer Şef Efendy restoran Ankara'da var mı? TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının sevilen jüri üyesi Somer Şef Efendy markası ile Türkiye'de hizmet vermeye geçtiğimiz yıllarda başladı. Lezzet tutkunlarının uğrak noktası olan Efendy restorantın nerede, hangi ilçede olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Somer Şefin restoranı Efendy Türk ve batı mutfağının eşsiz lezzetlerini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Peki Efendy restorant İzmir'de var mı? Ankara'da Somer Şef'in restoranı Efendy var mı?

Somer Şefin restoranı nerede?

Somer Şef'in Efendy resotanı İstanbul Beşiktaş'ta lezzet tutkunlarını ağırlıyor. Birbirinden lezzetli yemekleri menüsünde ziyaretçilerine sunan Efendy Levent-Nispetiye Cd No:13'te yer alıyor.

Efendy restorant İzmir'de var mı

Somer Şef'in dünyaca ünlü restoranı henüz İzmir'de bulunmuyor.

Somer Şef Efendy restoran Ankara'da var mı?

Ankara'da Efendy restoran hizmet vermiyor. İlerleyen zamanda Efendy'nin yeni şubeleri büyük şehirlerimizde açılabilir.

Somer Divrioğlu kimdir?

Kadıköy doğumlu olan Somer Sivrioğlu; annesinin de bir şef, lokantacı olması dolayısıyla mutfaklarda büyüdü. 25 yıl Türkiye'de yaşadıktan sonra, MBA için gittiği Avustralya'da 2007 yılında, kendi Türk restoranı Efendy'yi kurdu. 2016 yılında açtığı Anason ile birlikte halen restoranlarının yöneticiliğini ve şefliğini yapmaktadır. Şimdi ise Efendy'yi, ilham aldığı topraklara, İstanbul'a getirmenin heyecanı içinde.

Emir Kaan kimdir?

İstanbul'da doğup büyüyen Emir Kaan, Türkiye ve yurt dışında çalıştığı restoranlarda birçok şefle tanışma ve birlikte çalışma fırsatı bulundu. Şimdi ise Efendy İstanbul mutfağında heyecanla misafirlerini bekliyor.

Timur Mavibulut kimdir?

Sektör hayatı boyunca açık ateş, odun ateşi üzerine çalıştı ve odun ateşine özel konseptler oluşturdu. 2009'da dry aged tekniği ile tanıştıktan sonra, dinlendirilmiş etler üzerine kendini geliştirme fırsatı buldu ve şimdi misafirlerimiz için Efendy İstanbul mutfağında.