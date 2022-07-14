Duy Beni dizisi Naz kimdir? Naz karakterini hangi oyuncu oynuyor? Duy Beni Nazenin kimdir, gerçek adı ne? Star TV'nin yeni dizisi Duy Beni 7 Temmuz'da yayınlanan ilk bölümü ile izleyicisi ile buluştu. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Dizide Naz karakterini canlandıran oyuncunun da kim olduğu merak ediliyor. İşte Duy Beni dizisinde Naz rolünü oynayan oyuncu ve hayat hikayesi...

Star TV'nin sevilen dizisi Duy Beni'nin oyuncuları internette araştırılıyor. Dizi genç oyuncu kadrosu ile izleyicilerin dikkatini çekiyor. Dizide Naz karakterini canlandıran oyuncu da performası ile dikkatleri üzerine çekti. Duy Beni dizisi Naz kimdir? Naz karakterini hangi oyuncu oynuyor? Duy Beni Nazenin kimdir, gerçek adı ne? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. İşte Duy Beni Naz'ın gerçek kimliği ve hayat hikayesi...

Duy Beni dizisi Naz kimdir?

Duy Beni dizisi Star Tv'de yayınlanmaya başlandı. Dizi ilk bölümü ile büyük ilgi gördü. Dizide Naz karakteri de nemli bir yere sahip. Nazenin olan ve herkesin kendsiine kısaca Naz diye seslendiği karakter dizide sosyal medyada tanınmış bir Influencerdır. Naz kendine has bir tarzı karakter olarak kırılgan bir yapısı var.

Naz karakterini hangi oyuncu oynuyor?

Dizide Naz karakterini genç oyuncu Jasmine Berkiş canlandırmaktadır. Jasmine Berkiş pek çok dizi ve filmde rol almıştır. Jasmine Berkiş gelecek vadeden genç oyuncular arasında gösteriliyor.

Jasmine Berkiş kimdir?

Jasmine Berkiş 2000 yılında İstanbul'da doğdu. Jasmine Berkiş dizi oyuncusu, müzisyen ve şarkıcıdır.

Jasmine Berkiş 2016'da O Ses Çocuklar Yarışmasına katılmış ve sesi ile izleyenlerin dikkatini çekmişti. Müzik hayatını sürdüren Jasmine Simin Berkiş, ‘Uçuyorsa Kanatların' adıyla ilk şarkısını yayınlamış ve video klibi ile beğeni toplamıştır.

Jasmine Berkiş, Ataşehir Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü mezunu ve Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü öğrencisidir.

Jasmine Simin Berkiş, 2020 yılında Akıncı dizisinde rol aldı. Ardından 2022 yılında Duy Beni adlı dizide Naz karakterini canlandırdı.

Jasmine Simin Berkiş pek çok tanınmış markanın da reklamlarında rol aldı.

Jasmine Berkiş dizileri

Duy Beni (Naz, TV Dizisi 2022)

Akıncı (Özlem, TV Dizisi 2021)