Duy Beni dizisi Ekim kimdir? Duy Beni dizisinde Ekim'i kim oynuyor? Ekim Karaca (Rabia Soytürk) kimdir? Star TV yeni dizisi ile yaz dönemine oldukça iddialı girdi. Duy Beni adlı dizi 7 Temmuz'da Star TV'de izleyicisi ile buluştu. Dizi genç oyuncu kadrosu ve konusu ile ilk bölümüyle izleyenleri ekran başına bağladı. Duy Beni dizisinde Ekim karakterini canlandıran oyuncu da performansı ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Ekim karakterinin kim olduğu ve Ekim'i hangi oyuncunun oynadığı pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Duy Beni dizisi Ekim kimdi? Duy Beni dizisinde Ekim'i kim oynuyor? Ekim Karaca (Rabia Soytürk) kimdir? Star TV yeni dizisi ile yaz dönemine oldukça iddialı girdi. Duy Beni adlı dizi 7 Temmuz'da Star TV'de izleyicisi ile buluştu. Dizi genç oyuncu kadrosu ve konusu ile ilk bölümüyle izleyenleri ekran başına bağladı. Duy Beni dizisinde Ekim karakterini canlandıran oyuncu da performansı ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Ekim karakterinin kim olduğu ve Ekim'i hangi oyuncunun oynadığı pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Duy Beni adlı dizi Star kanalında izleyicisi ile buluştu. Dizi ilk bölümüyle oldukça fazla ilgi gördü. Dizide yer alan oyuncular ve karakterleri de sosyal medayda çokça konuşuldu. Duy Beni adlı dizide boşrollerden olan Ekim karakterinin kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Duy Beni dizisi Ekim kimdir?

Ekim karakteri Duy Beni dizisinin baş karakterlerinden biridir. Ekim çalışan bekar bir annenin kızı olarak yoksul bir mahallede yaşıyor. Okudğuı okulda ise başarısı ile dikkatleri üzeribne çeken Ekim çocukluğundan beri en yakın arkadaşı olan Leyla dışında kimseyle çok samimi değil. En yakın arkadaşının gözleri önünde geçirdiği kaza hayatındaki en büyük travma olacak. Ve Ekim'in buna sebep olanları bulmak amacıyla çıktığı yolculukta yaşayacakları onun kaderini de yeniden yazacak. Duy Beni dizisinde Ekim karakterini genç oyuncu Rabia Soytürk canlandırıyor. Rabia Soytürk pek çok dizide rol almış genç bir oyuncudur.

Rabia Soytürk kimdir?

11 Mart 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Rabia Soytürk Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Rabia Soytürk pek çok dizide rol almıştır. Rabia Soytürk ilk rol aldğı ‘Şahsiyet' dizisi ile izleyecilerin karşısına çıktı ve büyük bir beğeni aldı. Şahsiyet dizisinde Süveyda karakterini canlandırmıştır.

Şahsiyet'in ardından yeni dizi projelkerine başlayan Rabia Soytürk ekranlarda sıkça görülmeye başladı.

Anne ve babası çalıştığı için anneannesi ve dedesiyle büyüdü. Sağlık Koleji hemşirelik bölümünü bitirdi. İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Sadri Alışık Kültür Merkezinde tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı.

Gülperi dizisi ve Özgür Dünya filmi kadrosunda yer almıştır. Benim Adım Melek dizisinde Defne karakterine hayat vermiştir.

Oyunculuk, hayalini kurduğu bir şey değildi, hobi olarak tiyatro eğitimi almaya karar vermesiyle oyuncu olmaya karar verdi ve ilk rol aldğı ‘Şahsiyet' dizisi hayatının akışını değiştirdi.

Televizyon macerasına 2018 yılında, ‘Şahsiyet' dizisinde canlandırdığı ‘Süveyda' karakteriyle başladı.

‘Benim Adım Melek' dizisinde canlandırdığı ‘Defne' karakteri ile dikkatleri üzerine çekti.

Rabia Soytürk hangi dizilerde oynadı?

20192021- – Benim Adım Melek / Defne

2018 /2019– Gülperi / Selen Alkılıç

2018- Çukurdakiler/ Gülcan

2018 – Şahsiyet / Süveyda

2019 – Özgür Dünya / Aslı

Duy Beni oyucuları kimler?

Kanat Günay (Caner Topçu),

Ekim Karaca (Rabia Soytürk),

Selim Bender (Berk Hakman),

Aziz Günay (Burak Can),

Bahar (Ege Kökenli),

Melisa (Sümeyye Aydoğan),

Leyla (Helin Kandemir),

Fikret (Durul Bazan),

Rıza (Murat Daltaban),

Suna (Yeliz Akkaya),

Halil (Aytaç Uşun),

Süleyman (Alper Atak),

Neşe (Feride Çetin),

Hasan (Bedir Bedir),

Selçuk (Hamdi Alp),

Ozan (Utku Coşkun),

Bekir (Taha Bora Elkoca),

Hatice (Elif Çakman),

Şükran (Bedia Ener),

Ayşe (Gökçe Güneş Doğrusöz),

Hazal (Meltem Akçöl),

Naz (Jasmin Berkiş),

Ceyda (Sena Gençtürk),

Emine (Cemre Özşişman),

Ece (Dilara Sümbül),

Cingöz (İzzet Yüksek),

Dağhan (İbrahim Yıldız)