Duy Beni dizisi Bahar kimdir? Bahar'ı hangi oyuncu oynuyor? Duy Beni Bahar öğretmen kimdir? Bahar'ın gerçek adı nedir?

Duy Beni dizisi Bahar kimdir? Bahar'ı hangi oyuncu oynuyor? Duy Beni Bahar öğretmen kimdir? Star TV ekranlarına yayın hayatına merhaba diyen Duy Beni adlı dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Genç oyuncu kadrosundan oluşan dizi ilk bölümüyle izleyicilerden büyük beğeni aldı. Dizide Bahar karakterini canlandıran oyuncunun da kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Duy Beni dizisindeki Bahar kimdir, gerçek adı nedir?

Duy Beni dizisi Bahar kimdir? Bahar'ı hangi oyuncu oynuyor? Duy Beni Bahar öğretmen kimdir? Star TV ekranlarına yayın hayatına merhaba diyen Duy Beni adlı dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Genç oyuncu kadrosundan oluşan dizi ilk bölümüyle izleyicilerden büyük beğeni aldı. Dizide Bahar karakterini canlandıran oyuncunun da kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Duy Beni dizisindeki Bahar kimdir, gerçek adı nedir?

Duy Beni, Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, ilk bölümü 7 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Başrollerini Caner Topçu, Rabia Soytürk ve Berk Hakman paylaşmaktadır.

Duy Beni dizisi Bahar kimdir?

Dy Beni dizisinde Bahar karakterinin yeri oldukça önemlidir. Bahar Gerçek kolejinde işe başlamış genç bir eğitimcidir. Bahar bir süre sivil toplum kuruluşlarında gençlerin uyuşturucuyla mücadelesi için çalışmış ve mücadele etmiş biridir. Okulda yaşanan zorbalığı fark ettiği noktada başlangıçta tecrübesizliğinden kaynaklı hatalar yapsa da Selim'in de yardımıyla bu çarpık düzeni değiştirmek için elinden geleni yapacaktır. Duy Beni dizisinde Bahar karakterini genç oyuncu Ege Kökenli canlandırmaktadır. Ege Kökenli pek çok dizide rol almıştır. İşte Ege Köeknli'nin hayatı ve biyografisi...

Ege Kökenli kimdir?

Ege Kökenli 20 Mart 1993 yılında dünyaya geldi Kırklareli'de doğan Ege Kökenli dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Ege Kökenli liseye kadar Kırklareli'de yaşadı. Daha sonra Saint-Joseph Fransız Lisesinde eğitim görmek için İstanbul'a yerleşti. 5 yıl boyunca lisenin Fransızca tiyatro ekibinde yer aldı.

Oyuncu olmaya küçük yaşlarda marak salan Ege Kökenli 11 yaşındayken En İyi Arkadaşım adlı televizyon dizisinde rol alarak oyunculuğa başladı.

Haliç Üniversitesinde konservatuvar eğitimini tamamlayan Ege Kökenli pek çok dizi ve filmde rol almıştır. İşte Ege Kökenli'nin rol aldığı diziler ve filmler;

Diziler

2004-2007 En İyi Arkadaşım Ece

2006 Anadolu Kaplanı Gizem

2010 Öğretmen Kemal Peri

2011-2012 Yahşi Cazibe Itır Kükreyen

2013 Çalıkuşu Mari Pırlantacıyan

2014 Çiçek Defne

2015 Güneşin Kızları Melisa Taşkıran

2015-2016 Asla Vazgeçmem Yaren Kozan

2017 Kalp Atışı Dr. Bahar Tunç

2019 Yasak Elma Yağmur

2019 Benim Tatlı Yalanım Aylin Tunç

2020-2021 Kefaret Nil

2021 Menajerimi Ara Ege Kökenli (kendisi)

2021 Doğu Zeynep

2022- Duy Beni Bahar

Sinema filmleri

2014 Karanlıktan Sonra Kısa film

2017 Taksim Hold'em Seda

2019 Aykut Enişte Nurhan Sinema filmi

2020 Son Şaka Ayşen Sinema filmi

2022 Obsesyon Beren Sinema filmi