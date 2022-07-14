Duy Beni dizisi Leyla kimdir? Leyla'yı hangi oyuncu oynuyor? Duy Beni Leyla Pınar gerçek adı ne? Star TV'nin yeni dizisi Duy Beni ilk bölümü ile 7 Temmuz'da ekranlara geldi. İzleyiciler tarafından beğenilen dizinin oyuncuları da merak edilip araştırılmaya başlandı. Duy Beni dizisinde Leyla karakterini canlandıran oyuncu da performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Peki Duy Beni dizisi Leyla karakteri kimdir?

Duy Beni dizisi Leyla kimdir? Leyla'yı hangi oyuncu oynuyor? Duy Beni Leyla Pınar gerçek adı ne? Star TV'nin yeni dizisi Duy Beni ilk bölümü ile 7 Temmuz'da ekranlara geldi. İzleyiciler tarafından beğenilen dizinin oyuncuları da merak edilip araştırılmaya başlandı. Duy Beni dizisinde Leyla karakterini canlandıran oyuncu da performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Peki Duy Beni dizisi Leyla karakteri kimdir?

Star TV yaz döneminde ekranlara birbirinden iddialı yapımlar getiriyor. Bunlardan biri de Duy Beni dizisi. Dizi gençlik ve okul önemini konu alıyor. Dizi oyuncu kadrosu ve konusu ile ilzeyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Duy Beni dizisinde Leyla rolünü oynayan oyuncunun kim olduğu ve gerçek adının en olduğu izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Duy Beni dizisi Leyla kimdir?

Leyla dizide annesiz büyümüş genç bir kızdır. Babaannesi ile büyüyen Leyla hayat enerjisini yüksek kendisiyle mutlu bir genç kız olarak biliniyor. Leyla yakın arkadaşı Ekim'i hiç sahip olamadığı kardeşi gibi görür. Ancak yaşadığı kaza, Leyla' nın kırılma noktası olur. Duy Beni dizisinde Leyla karakterini geç oyuncu Helin Kandemir canlandırmaktadır. İşte Helin Kandemir'in hayatı ve biyografisi...

Leyla'yı hangi oyuncu oynuyor?

Duy Beni dizisinde Leyla karakterini oynayan oyuncu Helin Kandemir'dir.

Helin Kandemir kimdir?

Helin Kandemir 2 Haziran 2004 yılında dünyaya geldi. Helin Kandemir Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Helin Kandemir Kız Kardeşler filmindeki rolüyle Uluslararası İstanbul Film Festivali‘nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ni aldı.

2022 itibari ile 18 yaşında olan Helin Kandemir İstanbul'da dünyaya geldi. Helin Kandemir ilk profesyonel oyunculuk deneyimini 2013 yılında Ötesiz İnsanlar adlı tv projesinde yapmıştır. Daha önce Doğdun Ev Kaderindir, Hakan Muhafız, İsimsizler gibi yapımlarda yer almıştır. Elbet Bir Gün adlı dizide Mevsim karakterini canlandırmıştır.

Helin Kandemir dizileri ve filmleri

Azizler / 2020

Hakan Muhafız / 2019

Doğduğun Ev Kaderindir / 2019

A Tale Of Three Sisters / 2019

Bir Litre Göz Yaşı / 2018

İsimsizler / 2017

Ötesiz İnsanlar / 2013

İnsan Aldandı / 2011

Kollama / 2010

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