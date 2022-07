Dolara bulaşmayın diyen İslam Memiş gram altının gerçek fiyatını açıkladı

Dolar ve altındaki yükseliş trendi devam ederken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yine ezber bozan tahminler geldi.

Altın fiyatları kritik haftada yön bulmaya çalışıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını sürdüreceği beklentileri ve ekonomik yavaşlama endişelerini fiyatlayan altın piyasası 1,5 yılın en düşük seviyelerine yakın seyretmeye devam ediyor.

Yatırımcıların gözü ise bu hafta yapılacak Fed toplantısında olacak. Fed yetkililerinin 26-27 Temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gitmesi bekleniyor.

Fed toplantısında çıkacak neticenin dışında ayrıca ABD'nin ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verileri de yakından takip edilecek. Bu veri ABD'nin resesyona girip girmeyeceğinin işaretini sunacak.

FED kararı öncesi Youtube kanalı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının gerçek fiyatını açıkladı.

İslam Memiş yaptığı açıklamada, "Perşembe gününden sonra altında yukarı yönlü ataklar görebiliriz. 1750-1760 seviyeleri kırılınca hedef 1800 dolardır. Yukarı yönlü yükselme ihtimalinden bahsediyorum. Altın ve gümüş ons fiyatlarında FED kararı sonrası yukarı yön başlayacak. Tam 1 aydır ekranda gördüğünüz fiyatla cebinize koyduğunuz fiyat aynı değil. 980 lira yazıyor ama gram altının gerçek fiyatı 1000 liradır. Dolar 17-18 lira arasında gidip gelecek. Piyasalar tatilde. Kısa vadede al sat yapanlar bizim yol arkadaşımız değil. Dolardan uzak durun. Elinizde dolar varsa altın var gümüş var. Altın şu an yerlerde sürünüyor. 983 lira gösteriyorlar şu an gram altının şu an gerçek değeri 1005 liradır" dedi.