Arda Turan futbolu bıraktı mı? Arda Turan'ın jübilesi yapılacak mı? Arda Turan hangi takıma transfer oldu? Galatasaray ile yollarını ayıran Arda Turan'ın bundan sonraki durağının hangi takım olacağı merak ediliyordu. Arda Turan kendisine gelen tekliflerin olduğunu belirtti ve futbolu bırakıp bırakmama konusunda da samimi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray alt yapısından yetiştikten sonra sarı kırmızılı forma ile büyük başarılara imza atan ve yıldızı bir anda parlayan Arda Turan kısa sürede Avrupa'nın en büyük kulüplerinde top koşturmaya başladı. İspanya'nın Atletico Madrid kulübüne transfer olan ve ardından Barcelona forması giyen Arda Turan sık sık özel hayatı ile de gündeme gelmişti. Başakşehir macerasının ardından yeniden sarı kırmızılı formayı giyen Arda Turan'dan futbolu bırakma açıklaması geldi.

Arda Turan futbolu bıraktı mı?

Arda Turan Galatasaray taraftarının gönlüne taht kurdu. Galatasaray'ın yeni dönem kadrosunda yer almayan ve Galatasaray ile yollarını ayıran Arda Turan Twitter'da bir sohbet odasında merak edilenleri yanıtladı. Arda Turan ""Futbolu bırakmaya kesin karar vermedim." dedi.

Arda Turan hangi takıma transfer olacak?

Arda Turan transfer konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Turan "Yurt dışından bazı opsiyonlar var, Amerika veya başka yerlerden... Bırakmaya karar verirsem kulübe üye olmak isterim. Ben zaten Galatasaraylıyım." ifadelerini kullandı.

Arda Turan teknik direktör mü olacak?

Arda Turan açıklamasına şöyle devam etti; "Teknik direktör olduğumda Atletico Madrid ile Barcelona'nın oyununu mix etmek istiyorum. Doğru ekip kurmaya çalışıyorum. Futbolu değişik açılardan değerlendirebilen, oyuna sabitlenmiş bir şekilde kalmayan ekiple çalışmak istiyorum. Bir planlama yaptım. Planlamanın ilk konusu öğrenmek. Futbol artık çok değişken çünkü. 32-33 yaşında çok değerli teknik direktörler var. Türkiye'de bu yaş algısını, gitsin bir yerde pişsin öyle gelsin algısını kırmamız lazım. Futbol gelişiyor, ilerliyor. Şahsım adına söylemiyorum. Eğer donanımlı biri varsa neden çalışmasın?"