Doğuş Derya kimdir? KKTC milletvekili Doğuş Derya nereli, kaç yaşında?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Temmuz 2013'ten bu yana Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde milletvekilli olarak görev yapan Doğuş Derya kimdir? Doğuş Derya son zamanlarda yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeme gelen bir isim. Peki KKTC milletvekili Doğuş Derya nereli, kaç yaşında?

Doğuş Derya kimdir?

Doğuş Derya kidmir sorusuna özetle şöyle yanıt verebiliriz; Doğuş Derya 1978 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa kentinde dünyaya geldi. Doğuş Derya 30 Temmuz 2013'ten bu yana Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilidir.

Doğuş Derya hayatı

1978'de Lefkoşa'da doğan Doğuş Derya, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden 1999 yılında mezun oldu.

Üniversite yılarında Kıbrıslı yükseköğrenim gençliğinin bir araya geldiği Üniversite Temsilciler Konseyi'nin (1986-1999) ilk ve tek kadın başkanı oldu.

Daha sonra İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde "Living on the margins of the Turk and the Cypriot: The Cypiroturk as the Subject of Ambiguity" başlıklı yüksek lisans tezini yazan Derya yüksek lisansın ardından, güney Kıbrıs'ta bulunan Kıbrıs Üniversitesi'nde doktora yaparak eğitimini tamamladı.

2007-2008 döneminde KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mekanizması'nı kurmak için çalışan Derya, buradaki görevinden ayrıldıktan sonra akademisyen olarak çalıştı.

Post-kolonyalizm, Türk milliyetçiliği, kimlik poliitkaları, feminizm ve Kıbrıs sorunu konularında çeşitli makaleleri olan Derya, Kıbrıs Yazıları ve gaile dergilerinin yayın kurullarında da görev yaptı.

2012 yılında Gönyeli Belediyesi Sosyal Aktiviteler Merkezi'ni kuran Derya, aynı zamanda Feminist Atölye (FEMA) isimli sivil toplum örgütünün de kurucusu ve Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) eğitmenlerindendir.

Doğuş Derya siyasi hayatı

2013'te yapılan genel seçimlerde Lefkoşa'dan Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden altıncı sıradan aday oldu.

Derya 18.175 oy alarak 7. sırada yer aldı ve milletvekili seçildi.

7 Ocak 2018 yılında yapılan KKTC Genel Seçimleri'nde yine altıncı sıradan aday olan Doğuş Derya, 32.617 oy alarak 4. sırada milletvekili seçildi.

Derya, toplumsal cinsiyet eşitliği, feminizm, LGBT hakları, emek mücadelesi, demokratik değerler ve eğitim özgürlüğününün aktif bir savunucusudur.

Türkiye'de çeşitli kadın örgütlerinde çalıştı, Kıbrıs'ta Feminist Atölye'de aktivist olarak bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Cinsiyet Eşitliği Mekanizması'nın (TOCEM) kuruluş çalışmalarını yürüttü.

Kıbrıs Üniversitesi'nde doktora öğrencisi. 30 Temmuz 2013'ten beri milletvekili.

