Doğum sonrası depresyonla başa çıkma yoları

Doğumun ardından yaşanan depresyon, eğer tedavi edilmezse anne ve bebeğin hayat kalitesini çok bozabiliyor. Konu ile ilgili Uzman Klinik Psikolog Özge Şengün, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeni doğum yapan kadınlar, doğum sonrası depresyon yaşayabilirler. Bu oldukça zorlayıcı bir süreçtir.

Doğumun ardından yaşanan depresyonun belirtileri bazen gebelikte bazen de doğum sonrası ilk 4 hafta içinde ortaya çıkabilir.

Söz konusu depresyonun süresi kişiye göre birkaç aya kadar da devam edebilir. Uzman Klinik Psikolog Özge Şengün, bu problemle başa çıkma yollarını anlattı.

Anneler bu dönemde ne hisseder?

Doğumun ardından depresyon yaşayan kadınlar bu dönemde çaresizlik ve yetersizlik duygusu yaşayabilirler.

Annelik tam zamanlı mesai ister. Anneler doğumdan sonra bebeğe bağımlı hale gelmiş olurlar, bazıları bebeklerini kucakladıkları ilk anda hissetmeleri gereken duyguları hissedemeyebilir. Bazı anneler ilk anda bahse konu duyguları hissederken bazıları zaman geçtikçe bebeklerini sever. Hayatlarını bütünüyle değiştiren annelerin bu duruma alışmaları güç olabilir. Adaptasyon sorunu yaşanabilir. Bu durum anne için suçluluk duygusunu da beraberinde getirebilir.

Anneler bu süreçte, devamlı ağlayan bebeklerini susturamayabilir. Bebeklerini emziremeyen anneler kendilerini yetersiz hissedebilir. Kendilerini yorgun hisseden anne, sinirli davranabilir, ardından vicdan azabı çekebilir.

Anneler önceden keyif aldıkları aktiviteleri gerçekleştirmek istemeyebilir. Kişisel bakımlarını ihmal edebilir. Yeni anne olmuş bazı kadınlar bu dönemde sıklıkla ağlayabilir. Bu dönemde karı-kocanın birbirinden uzaklaşması, cinsel ilişkiden kaçınma, soğuma da yaşanabilir.

Bu durumlara neler sebep olur?

Doğumun ardından yaşanan depresyona annenin daha önce depresyon geçirmiş olması yol açabilir. Bir önceki doğumda depresyon yaşayan anne için bu durum da bir risktir.

Travmatik doğum, genetik faktörler, plansız hamilelik, eşin destekleyici olmaması, bebeğinin prematüre doğması veya sağlıklı olmaması, annenin küçükken öksüz kalmış olması, annenin uyku bozukluğu gibi sebepler de doğumun ardından yaşanan depresyonun sebeplerinden biri olabilir.

Peki ne yapılmalı?

Söz konusu dönemde yeni anne olmuş kadınların da bebekleri gibi şefkate ihtiyacı olduğunu bilmek gerekir. Anneler bu dönemde hislerini ailesi ve arkadaşları ile paylaşabilmeli, sosyal hayattan kendilerini uzak tutmamalılar. Eşler şefkatli, anlayışlı ve destekleyici olmalı, kadının ev işinde, bebek bakımında yükü hafifletilmeli.

Mükemmel olmaya çalışmayın!

Yeni anne olmuş kadınlar, daha iyi olabilmek için kendilerine zaman tanımalı, mükemmel olmaya çalışmamalılar.

Egzersiz iyi gelir

Bu dönemde anneler egzersiz yapmalı, yürüyüşe çıkmalı. Olumsuzluklara değil olumlu şeylere odaklanmalı.

Bu depresyonun tedavisinde antidepresan ilaçlar kullanılabilir. Emziren anneler için bu mühim bir konu olduğu için muhakkak bir psikiyatrist kontrolünde ilaç tedavisi yapılmalıdır.

Bu dönemde psikoterapi de etkilidir. Bilişsel davranışçı terapi ya da aynı durumla karşı karşıya olan yeni annelerden oluşan grup terapilerinden faydalanılabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.