DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İngiltere'de tüketici güveni marttan beri en düşük seviyesinde
Akça Hatun kimdir? Akça Hatun'un çocukları kim? Alparslan'ın Akça Hatun'dan kaç çocuğu var?
ABD’li temsilciden Bosna Hersek açıklaması
Karaca Hatun kimdir? Alparslan dizisinde Karaca Hatun'u kim oynuyor? Karaca Hatun gerçek adı nedir?
Gevher Hatun Kimdir? Gevher Hatun'u kim oynuyor? Alparslan dizisi Gevher Hatun kimdir?
Kripto para yatırımcılarına 'sanal cüzdan' uyarısı
Esila Umut Kimdir? Esila Umut kaç yaşında, nereli?
“Çin, ABD uçak gemilerinin maketlerini inşa etti”
Jeff Bezos'un kız arkadaşı Leornado Dicaprio'ya hayran hayran bakması gündem oldu
Almanya'nın doğu-batı eyaletleri arasındaki 32 yıllık büyük gelir farkı
Kızını kucağına alan Bergüzar Korel'den doğum sonrası ilk paylaşım
Cevher Hatun kimdir? Alparslan dizisinde Cevher Hatun'u kim oynuyor? Cevher (Gevher) Hatun gerçek adı ne?
Migros: Verilen cezayı tüketiciye yansıtmayacağız
10 Kasım tatil mi olacak?
Hakan Ural neden yok? 9 Kasım Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldı mı?

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna'da aşı yaptırmayan memur/öğretmen işten uzaklaştırılacak

Ukrayna'da aşı yaptırmayan memur/öğretmen işten uzaklaştırılacak

Ukrayna'da koronavirüs aşısı olmamış devlet memurları ve öğretmenler bugünden itibaren işten uzaklaştırılacak.

2 Saat Önce
2021-11-08 16:03:31
Ukrayna'da aşı yaptırmayan memur/öğretmen işten uzaklaştırılacak

Ukrayna Sağlık Bakanlığının öncesinde almış aldığı karara göre, 8 Kasım'a kadar devlet görevlileri ve öğretmenlerin aşılanmaları gerekiyor.

Aşı olmayanlar işlerinden ücretsiz şekilde uzaklaştırılacak. Aşıya uygun olmayan kişiler bu durumdan muaf olacak. Ukrayna'da mayıstan itibaren düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı.

Ülkede salgının durumuna göre bölgeler "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılırken, kırmızı bölgede en katı, yeşil bölgede en hafif tedbirlerin uygulandığı ülkedeki pek çok yer, kırmızı bölge durumunda.

Başkent Kiev'de artan vakalar nedeniyle, 1 Kasım'dan itibaren kırmızı bölge durumuna geçilmiş ve şehirde tedbirler artırılmıştı. Ülkede 4 Kasım'da vaka sayısı 27 bin 377 artarak şimdiye kadar görülen günlük en yüksek seviyeye çıkmıştı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş