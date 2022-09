Doç. Dr. Kriton Dinçmen kimdir? Kriton Dinçmen neden 14 yıl sonra defnedildi? Doç. Dr. Kriton Dinçmen'in cenazesi 14 yıl aranın ardından düzenlenen törenle İstanbul Heybeliada’da toprağa verildi. Kriton Dinçmen çok sevdiği Tıp mesleğine hayatını adamıştı. Ölümünün ardından da bedenini tıp dünyası için bağışlayan Kriton Dinçmen'in cansız bedebi kadavra olarak kullanılmasının ardından Heybeliada Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedildi. Doç. Dr. Kriton Dinçmen'in kim olduğu ise son zamanlarda vatandaşlar tarafından merak edilir oldu. İşte Doç. Dr. Kriton Dinçmen'in hayatı ve biyografisi...

Doç. Dr. Kriton Dinçmen yaşarken hayatının çok büyük bir kısmını Tıp bilimine adamıştı. İstanbul'da hayata gözlerini yuman Doç. Dr. Kriton Dinçmen ölümünün ardından da bedeninni Tıp dünyasi için bağışladı. Doç. Dr. Kriton Dinçmen hayattayken vasiyetinde bedenin kadavra olarak kullanılmasını istedi. 2008 yılında 84 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından bedeni İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Bilim Dalı'nda kadavra olarak kullanıldı. Aradan geçen 14 yılın ardından Doç. Dr. Kriton Dinçmen'in cansız bedeni törenle toprağa verlildi. Dinçmen'in 33 yıllık hayat arkadaşı Reyhan Dinçmen gözyaşları içinde, "Çok büyük bir insandı. Anlatılacak çok anılarımız var. Yaptıkları, ayatları ve kitapları kendisini benden daha iyi anlatabilir sizlere. Rüya gibi bir 33 sene geçirdik kendisiyle" dedi.

Doç. Dr. Kriton Dinçmen kimdir?

Doç. Dr. Kriton Dinçmen Tıp hekimiydi. Tıp dünyasına verdiği emeklerle bilinen Doç. Dr. Kriton Dinçmen 18 Şubat 1924'te Alkitea Hanım ile Anastas Dinçmen'in oğlu olarak dünyaya geldi. İstanbul, Heybeliada'da doğan Doç. Dr. Kriton Dinçmen Pertevniyal Lisesinden mezun olmuştur. Kriton Dinçmen,1948 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdi ve sonrasında İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri ve Nöroloji Klinikleri'nde ihtisasını tamamladı.

Dinçmen, aynı fakültenin Psikiyatri Kliniği başasistanlığına tayin oldu ve başasistanlığı sırasında elde ettiği bir burs ile 1961'de Amerika'ya giderek New Jersey, Long Branch, Monmouth Medical Center'de Dinamik Psikiyatri sahasında çalıştı. Daha sonra sırasıyla, Maryland'da Crownsville State Hospital ve keza Maryland, Baltimore'da The Johns Hopkins Hospital'in Psychosomatic Medicine Department'ında servis şefi, araştırıcı ve “visiting psychiatrist'” unvanları ile çalışmalarda bulundu. Bu süre içinde Disease of the Nervous System, International Journal of Neuropsychiatry gibi Amerikan tıp dergilerinde birçok çalışma ve makale yayımladı, yayınlarının bir bölümü Excerpta Medica ve Digest of Neurology and Psychiatry gibi diğer dergilerde yayınlandı ve yabancı ve yerli araştırmacılar tarafından atıfta bulunuldu.1965'te Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde çalışmaya başlayan Dinçmen, 1972'de ABD'de St. Louis'deki Missouri Institute of Psychiatry adındaki kuruluştan davet aldı ve araştırma danışmanı unvanı ile araştırmalara katıldı. Bakırköy Akıl Hastanesi'nde klinik şefi olarak uzun süre çalışan Dinçmen, 1982-1994 yılları arasında T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'nun Adli Psikiyatri çalışmalarını yürüten 4. İhtisas Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu; 1990-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Doçentlik unvanını, 1990 yılında, 66 yaşında ve mesleğinin 42. yılında, meslektaşlarının gıyabında yaptıkları YÖK başvurusu sonucu bir emri vaki ile girdiği sınavla almıştı. 2001 yılına kadar Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Adli Psikiyatri derslerini sürdürdü. Dinçmen'in ulusal ve uluslararası tıbbi kongre ve dergilerde yayımlanmış birçok çalışma ve yazısının nöropsikiyatri konusunda kitaplar yayınladı.

Dinçmen, 27 Ağustos 2008 günü tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bedenini diseksiyon çalışmaları için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'na bağışladı. Dinçmen ölümünden sonra yayımlanmak üzere yazdığı teşekkür ilanı 28 Ağustos 2008 günlü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlandı; ölüm ilanı, meslektaşlarına ve eşi Reyhan hanıma teşekkür ettikten sonra “hayatımda rastladığım herkese teşekkür ederim” şeklinde bitmekteydi.

Kriton Dinçmen neden 14 yıl sonra defnedildi?

Doç. Dr. Kriton Dinçmen 2008 yılında vefatı ile bedenin tıp dünyasında kadavra olarak kullaılmasını istemişti. Aradan geçen 14 yılın ardından Doç. Dr. Kriton Dinçmen'in naaşı toprağa verildi. .