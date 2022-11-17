Diyarbakır TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? Diyarbakır sosyal konut kura ne zaman?

5 milyondan fazla dar gelirli vatandaş Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sosyal konut projesine başvurdu ve kura çekilişini dört gözle bekliyor. İlk etap kura çekilişlerini ardından TOKİ ikinci etap kura çekilişi için tarih verdi. TOKİ 17-28 Kasım tarihleri arasında 11 il ve 29 bin 363 konut için kura çekilişi yapacak. Diyarbakır'da ise 5550 konut için kura çekimi yapılacak. Diyarbakır kura sonuçları için de TOKİ tarafından tarih açıklandı.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesi için geçtiğimiz aylarda başvurular başlamıştı. İlk haftalarda milyonları aşan başvuruların ardından vatandaşlar kura çekiliş tarihlerinie heyecanla bekliyordu. TOKİ kura çekilişlerinde ilk etap sona erdi. 7-16 Kasım tarihleri arasında Şırnak ve Ardahan ile başlayan ardından 12 ili kapsayan noter kura çekilşleri tamamlandı. 21 bin 893 konutun sahibini belirleyen kuranın ardından ikinci etap kura çekilişleri için de TOKİ'den duyuru geldi.

TOKİ kura çekilişleri ne zaman?

Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan son açıklamaya göre 17-28 Kasım tarihleri arasonda 11 il için yeni kura çekimleri yapıalcak. TOKİ sosyal konut kura seonuçları her gün bir il için yapılacak ve sonuçlar kuraların ardındna TOKİ'nin resmi sonuç açıklama sayfasından ilan edilecek.

Diyarbakır TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

Açıklanan yeni kura takvimine göre TOKİ Diyarbakır kura ssnuçları 28 Kasım'dan sonra belli olacak. Zira Diyarbakır için kura çekilişi 28 Kasım günü yapılacak. İkinc etapta 11 ili kapsayacak kura çekilişinde Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır için kruaşar çekilecek. Toplamda 29 bin 363 konut 17-28 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan kura çekilişinde sahibini bulacak. Diyarbakır için ise kuralar 28 Kasım'da başlayacak.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA

Diyarbakır TOKİ kura çekilişi nasıl, nereden izlenir?

TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve YouTube kanalından kura çekilişleri canlı olarak yayınlanacak.

TOKU KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Diyarbakır Sosyal konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında ilk kuralar tamamlandı. Şırnak ve Ardahan kura çekimleriyle başlayan süreçte ikinci etaba geçildi. Diyarbakır sosyal konut başcurusu yapan yüz binlerce kişi de DiyarbakırKura sonuçları belli oldu mu sorularına yanıt arıyor. 28 Kasım'da yapılacak noter huzurunda kura çekilişinin ardından sonuçlar belli olacak.

17-28 Kasım kura çekiliş tarihleri

17 Kasım Perşembe: Kilis 550 konut

17 Kasım Perşembe: Muş 1150 konut

18 Kasım Cuma: Bingöl 100 konut

18 Kasım Cuma: Gaziantep 10 bin 24

19 Kasım Cumartesi: Erzurum 2 bin 420 konut

21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut

22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut

23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut –

23 Kasım Çarşamba: Gaziantep devam

24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650

26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791

28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut

İkinc etap kura çekilişi ne zaman?

Sosyal konut projesine başvuran milyonlarca kişinin beklediği kura çekilişleri yavaş yavaş yapılıyor. 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilde noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda 21 bin 893 konutun hak sahipleri belli oldu. Kura çekimlerinde ikinci etaba geçildi. 17-28 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan kura çekilişinde 11 il için toplam 29 bin 363 konutun kurası çekilecek.