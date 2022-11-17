Gaziantep TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? Gaziantep sosyal konut kura ne zaman?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinde başvuru süreci tamamlandı ve ilk kura çekilişleri yapıldı. Şırnak ve Ardahan ile başlayan sosyal konut kura çekilişinde ikinci etabın duyurusu geldi. Toplu Konut idaresi 17-28 Kasın tarihleri arasında 11 ilde toplam 29 bin 363 konut için kura çekilişi yapılacağını duyurdu. Gaziantep'te 10 bin konutun sahibini bulacağı kura çekilişlerinin başlanması ise dört gözle bekleniyor. Peki Gaziantep TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Gaziantep sosyal konut kurası ne zaman? Gaziantep'te sosyal konut TOKİ kurası kazanan isim listesi ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ sosyal konutları için kura sürecine geçtiğimiz haftalarda başlandı. "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında ilk kuralar tamamlandı. Şırnak ve Ardahan kura çekimleriyle başlayan süreçte ikinci etaba geçildi. Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan son açıklamaya göre 17-28 Kasım tarihleri arasonda 11 il için yeni kura çekimleri yapıalcak. Gaziantep sosyal konut başcurusu yapan yüz binlerce kişi de Gaziantep Kura sonuçları belli oldu mu sorularına yanıt arıyor.

Gaziantep TOKİ kura sonuçları ne zaman?

Sosyal konut projesi kapsamında Gaziantep'e 10 bin konut inşası yapılacak. Sosyal konutlara başvuranların merakla beklediği gün ise geldi. Gaziantep sosyal konut kura çekilişleri önümüzdeki günlerde başlayacak. Gaziantep TOKİ kura sonuçları 18 Kasım Cuma gününden itibaren belli olmaya başlayacak. TOKİ kura çekilişi canlı olarak takip edilebilecek. Çekilişin ardındna kazanan isimler TOKİ sonuç açıklama sayfasından ilan edilecek.

Gaziantep sosyal konut kura çekilişi hangi gün?

Sosyal konut kura çekilişinde ikinci etaba geçildi. İkinc etapta 11 ili kapsayacak kura çekilişinde Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır için kruaşar çekilecek. Toplamda 29 bin 363 konut 17-28 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan kura çekilişinde sahibini bulacak. Gaziantep için ise kuralar 18 Kasım'da başlayacak ve 23 Kasım'da devam edecek.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA

Gaziantep TOKİ kura çekilişi nasıl, nereden izlenir?

TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve YouTube kanalından kura çekilişleri canlı olarak yayınlanacak.

TOKU KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Gaziantep'te sosyal konutlar hangi ilçelerde yapılacak?

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesinde Gaziantep'te 10 bin konut yapılacak. İşte Gaziantep'te sosyal konutların yapılacağı ilçeler;

Araban 150 konut

İslahiye374 konut

Karkamış 50 konut

Nizip'te 750 konut

Nurdağı 200 konut

Oğuzeli 200 konut

Şahinbey 4200 konut

Şehitkamil 4000 konut

Yavuzeli'de 100 konut

İkinc etap kura çekilişi ne zaman?

Sosyal konut projesine başvuran milyonlarca kişinin beklediği kura çekilişleri yavaş yavaş yapılıyor. 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilde noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda 21 bin 893 konutun hak sahipleri belli oldu. Kura çekimlerinde ikinci etaba geçildi. 17-28 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan kura çekilişinde 11 il için toplam 29 bin 363 konutun kurası çekilecek.

17-28 Kasım kura çekiliş tarihleri

17 Kasım Perşembe: Kilis 550 konut

17 Kasım Perşembe: Muş 1150 konut

18 Kasım Cuma: Bingöl 100 konut

18 Kasım Cuma: Gaziantep 10 bin 24

19 Kasım Cumartesi: Erzurum 2 bin 420 konut

21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut

22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut

23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut –

23 Kasım Çarşamba: Gaziantep devam

24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650

26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791

28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut