Milyonlarca kişi TOKİ sosyal konut projesine başvurdu. 250 bin sosyal konut için başvuruların sona ermesinin ardından kura çekilişlerine geçildi. İlk olarak Şırnak ve Ardahan için kura sonuçları açıklandı ve binlerce kişi ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. İstanbul'da Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Silivri, Tuzla ilçelerinde 50 bin konut yapılacak. Ev sahibi olmanın en zor olduğu kentlerin başında gelen İstanbul'da TOKİ kura sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Peki TOKİ İstanbul kura sonuçları belli oldu mu? Sosyal Konut İstanbul kura çekilişi ne zaman? İstanbul TOKİ sosyal konut kuraları hangi gün saat kaçta çekilecek? İstanbul TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Silivri, Tuzla kura tarihi belli oldu mu?

İstanbul'da milyonlarca kişi sosyal konutlara başvurdu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ilk etapta 250 bin konut yapılacak. Bu projede en büyük pay mega kent İstanbul'a ayrıldı. İstanbul'a toplamda Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Silivri, Tuzla ilçelerinde 50 bin sosyal konut inşa edilecek. İstanbullular sosyal konutlara büyük ilgi gösterdi. Ev sahibi olmanın hayali ile başvurularını ilk günden yapan milyonlarca kişi kura sonuçları açıklandı mı? sorusunu sıklıkla soruyor.

TOKİ İstanbul kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ sosyal konut kura çekilişleri 7 Kasım'da başladı. Ardahan ve Şırnak için başlayatılan kura çekilişleri sonunda binlerce kişi kendilerine çıkan sosyal konutlar nedeniyle büyük bir mutluluk yaşadı. TOKİ'nin en büyük projesi ise İstanbul'da yapılacak. 50 bin sosyal konutun inşası için geçtiğimiz günlerde temel atma töreni yapılmıştı. Sosyal konutlara başvuranlar kura sonuçları belli oldu mu? sorusuna yanıt arıyor. İstanbul TOKİ kura sonuçları henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki bağlantıya tıklayrak sonuçları öğrenebilirsiniz.

Sosyal Konut İstanbul kura çekilişi ne zaman?

Kura çekilişleri için tarihler açıklanmaya başlandı. 7 Kasım'da başlayan kura çekilişleri her gün devam edecek. Ancak henüz İstanbul'da TOKİ kurasının ne zaman çekileceğine dair tarih belli olmadı. İlerleyen günlerde TOKİ İstanbul kura çekilişine ilişkin tarihi açıklayacaktır.

İstanbul'da TOKİ sosyal konut kaç tane yapılacak?

İstanbul sosyal konutların en fazla olacağı kentlerden biri. 250 bin sosyal konutun 50 binlik kısmı İstanbul'da Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Silivri, Tuzla ilçeleri içerisinde inşa edilecek.

İstanbul'da hangi ilçede konut yapılacak?

İSTANBUL AVRUPAYAKASI İSTANBUL İLİ AVRUPA YAKASI (ARNAVUTKÖY-BAŞAKŞEHİR-ESENLER) 28340 KONUT

İSTANBUL ÇATALCA İSTANBUL İLİ ÇATALCA İLÇESİ 540 KONUT

İSTANBUL SİLİVRİ İSTANBUL İLİ SİLİVRİ İLÇESİ(SELİMPAŞA) 200 KONUT

İSTANBUL TUZLA İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 20920 KONUT

İstanbul'da TOKİ sosyal konuta kaç kişi başvurdu?

En yüksek başvuru da İstanbul'da geldi. İstanbul'da TOKİ sosyal konut başvuru sayısı 1 milyon 519 bin 300 kişi oldu.

TOKİ sosyal konut fiyatları ve taksitleri ne kadar?

Sosyal konutlar uygun ödeme olanakları ile vatnadaşların ilgisini çekiyor. 2+1 yapılar 608 bin lira fiyata ve 2 bin 280 liradan taksitle vatandaşlara verilecek. 3+1 konutlar ise 850 bin fiyat ve 3 bin 187 lira taksitle vatandaşların olacak.

TOKİ para iadesi ne zaman?

İstanbul'da kura sonuçlarına göre hak sahibi olamayanlar 500 TL para iadesinin ne zaman yapılacağını sorguluyor. Para iadesi kura çekilişinin ardından 5 iş günü içinde hesaplara yatacak.

TOKİ nedir?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır. 12 Şubat 2012 sonu ile toplam 81 il, 800 ilçe ve 2246 şantiyede 524.698 konut yapmıştır. Hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te toplam 1.200.000 konuttur.

TOKİ, evlerinin depremden zarar görmediğini yazı açıklama yaparak duyurdu. TOKİ projelerinde; 26 Eylül 2012 tarihi itibarıyla konutların geç teslim edilmesi veya buna bağlı bazı sebepler nedeniyle alıcılar tarafından açılan 21 bin 127 adet tazminat davası bulunmaktadır. 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlanmıştır.