Ev sahibi olmanın hayalini kuran milyonlarca kişi TOKİ sosyal konut projesine başvurdu. Başvuruların sona ermesinin ardından ilk kuralar 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan için çekildi. TOKİ sosyal konut kuraları büyük bir heyecanla beklenirken her gün farklı iller için çekiliş yapılacak. Şanlıurfa'da sosyal konut projesi kapsamında 7 bin 100 konut yapılacak. Peki TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ sosyal konut Şanlıurfa kura çekilişi ne zaman? Şanlıurfa sosyal konut kuraları nasıl ve neren öğrenilir? Şanlıurfa TOKİ kura çekimi hangi gün saat kaçta?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Detaylarının da belli olmasıyla sosyal konutlara ülke genelinde milyonlarca kişi başvurdu. Ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar başvurularını yaptıktan sonra kura çekilişi sabısızlıkla beklemeye başladı. Merakla beklenen açıklama ise Bakan Kurum'dan geldi. Kurum sosyal konut kura çekilişlerinin 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan ile başlayacağını ve diğer illerle ddevam edeceğini açıkladı. Peki TOKİ Şanlıurfa sosyal konut kura sonuçları kaznan isimler ne zaman ilan edilecek? TOKİ Şanlıurfa sosyal konut sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları belli oldu mu?

Şanlıurfa ülkemizde nüfus yoğunluğu bakımından en kalabalık illerden birisidir. Şanlıurfa'da vatandaşlar ev sahibi olmanın hayalini kuruyor. TOKİ sosyal konut başvurusu yapanlar kura çekilişinin bir an önce başlamasını bekliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum noter huzurunda kura çekilişlerin 7 Kasım'da başlayacağını duyurdu. Şanlıurfa'da ise kura sonuçları 13-14-15-16 Kasım tarihleri arasında belli olacak. Şanlıurfa TOKİ kura çekilişi 4 gün boyunca devam edecek. Şanlıurfa kura çekilişleri tamamlandığında aşağıdaki adrese tıklayarak sorgulama yapılabilir.

TOKİ sosyal konut Şanlıurfa kura çekilişi ne zaman?

Şanlıurfa'da TOKİ kura çekilişleri için tarih belli oldu. Yapılan duyuruya göre TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Şanlıurfa'da 13-14-15-16 Kasım tarihlerinde kura çekilişi yapılacak. Etap etap yapılacak kura çekilişi ile hak kazananların isimleri TOKİ'inin resmi internet sitesinin sonuç açıklama sayfasında ilan edielcek. TOKİ Şanlıurfa sosyal konut kuraları tamamlandığında sonuçlar TOKİ'nin sonuç sorugulama kısmından öğrenilecek.

TOKİ Şanlıurfa'da kaç konut yapacak?

TOKİ Türkiye'nin en kalabalık kentlerinden biri olan Şanlıurfa'da sosyal konut kapsamında 7 bin 100 konut inşa edecek. Kura çekilişinin ardından 2+1 ve 3+1 ev tipleri için de kura çekilecek.

611 ŞANLIURFA BİRECİK ŞANLIURFA BİRECİK 500 KONUT

612 ŞANLIURFA BOZOVA ŞANLIURFA BOZOVA 500 KONUT

613 ŞANLIURFA CEYLANPINAR ŞANLIURFA CEYLANPINAR 130 KONUT

614 ŞANLIURFA EYYÜBİYE ŞANLIURFA EYYÜBİYE 4250 KONUT

615 ŞANLIURFA HALFETİ ŞANLIURFA HALFETİ 120 KONUT

616 ŞANLIURFA HARRAN ŞANLIURFA HARRAN 250 KONUT

617 ŞANLIURFA HİLVAN ŞANLIURFA HİLVAN 100 KONUT

618 ŞANLIURFA SİVEREK ŞANLIURFA SİVEREK 500 KONUT

619 ŞANLIURFA SURUÇ ŞANLIURFA İLİ SURUÇ İLÇESİ 250 KONUT

620 ŞANLIURFA VİRANŞEHİR ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 750 KONUT

Şanlıurfa TOKİ kura sonucu kazanan isim listesi açıklandı mı?

Şanlıurfa için yapılacak Sosyal konut kura çekilişi henüz gerçekleşmedi. Kura çekilişlkeri ilerleyen günlerde gerçekleşecek ve kazanan isimleri ilan edilecek.

TOK Şanlıurfa kura sonuçları nereden sorgulanır?

Şanlıurfa TOKİ sosyal konut kuralarının çekilmesinin ardından sonuçlar TOKİ'nin sonuç sayfasından ve e-devlet üzerinden TOKİ kura sonuçları bölümünden sorgulanabilir.